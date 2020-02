Persia’s Got Talent: Walter si esibisce su Lascia entrare Ascanio

Fantasia e creatività italiana al Persia’s Got Talent. Un concorrente italo-spagnolo canta Lascia entrare Ascanio, una canzone iraniana italianizzata.

Walter a Persia’s Got Talent- foto youtube.com

Un giovane concorrente di Persia’s Got Talent di nome Walter ha presentato ai quattro giudici la canzone iraniana Pariya di Shahram Shabpareh con la versione italianizzata Esce ma non rosica.

Per chi non lo sapesse, il brano in questione è stato italianizzato più o meno dieci anni fa su Youtube e in breve tempo è diventato un vero cult che ogni 8 gennaio viene celebrato in rete.

Walter ha voluto omaggiare la musica iraniana: “È una canzone molto divertente e in Italia è un brano cult. Tutti sono diventati matti 10 anni fa per questa canzone. Per me riportarla in Iran è una grande cosa”.

Eppure la versione quasi “parodia” all’italiana della musica e del testo di Shabpareh non è piaciuta a due dei giudici del talent show. Walter non ha superato la prova.

Il video dell’esibizione è diventato virale: “Lo sapevate che posso cantare un ottimo finto-farsi? – ha commentato il cantante folk – Beh, ora lo sapete. E ve lo posso dimostrare. Mi piace solo far entrare Ascanio, e volevo dirlo per il popolo iraniano. Perché? Solo perché è una cosa divertente”.