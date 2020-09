Pierpaolo Petrelli vorrebbe corteggiare Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020, ma ha già pronto il piano B. Ormai è tutto pronto per il debutto della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotta nuovamente e per la seconda volta consecutiva da Alfonso Signorini. Al suo fianco avrà come opinionisti Pupo, riconfermato, e Antonella Elia. L’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Petrelli è attualmente single e nella Casa spera di incontrare l’anima gemella.

Dopo la sua ultima relazione flash con Ginevra Lambruschi, Pierpaolo Petrelli vorrebbe tornare a sorridere in amore. Lui ha alle spalle una lunga e romantica love story con la modella e attrice cubana, Ariadna Romero, presenza a Quelli che il calcio come schedina, e successivamente conduttrice su Milan Channel. Il 18 luglio 2017 sono diventati genitori del piccolo Leonardo.

Il papà vip single di origini lucane vorrebbe conquistare il cuore di una mamma vip single di origini calabresi, Elisabetta Gregoraci, come ha confidato a Fanpage.it: “Che io sappia entra nella casa da single, vediamo cosa accade non escludo nulla. Deciderà il destino. Lei è una bella donna, io entro da single e con la testa libera, il mio unico amore è mio figlio. La più interessante, anche per intraprendere un discorso, potrebbe essere realmente Elisabetta. […] Non la conosco ma anche gli amici me ne hanno parlato molto bene, come di una donna umile e preparata. Vedremo”.

In caso di un due di picche, Pierpaolo ha già pronto il piano b. Chi sarebbe le altre sue preferite? “Anche Dayane Mello è bellissima – ha spiegato l’ex velino – e ho visto che c’è Francesca Pepe, anche lei carina”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi famosi del GF Vip 2020!