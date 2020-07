Pietro Delle Piane affossa la fidanzata Antonella Elia: “È arida e asessuata”

Pietro Delle Piane ha affossato la fidanzata Antonella Elia durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, Temptation Island. Il chiacchierato e controverso attore ha fatto rivelazioni molto intime sul suo rapporto con l’ex showgirl di Non è la Rai ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, che hanno provocato la reazione indispettita di Antonella Elia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane – Foto: Instagram

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata mostrata a parlare spesso del suo ex fidanzato Fabiano, con il quale continua ad avere un ottimo rapporto nonostante il malcontento dell’attuale compagno, Pietro Dalle Piane, che si diverte con le single del villaggio di Temptation Island e fa delle rivelazioni scottanti e molto intime sulla sua donna.

I discorsi su Fabiano indispettiscono Pietro e in uno dei video mostrati ieri, la showgirl ha addirittura un lapsus e chiama il suo attuale fidanzato con il nome dell’ex. Una svista imperdonabile per l’attore: “Cara Antonella abbiamo giocato, sei una simpatica giullaretta di corte!”. A Pietro viene anche mostrato un video in cui Antonella bacia a stampo uno dei tentatori durante un party, nulla di provocatorio ma un gioco che infatti non infastidisce Pietro, più colpito dalle parole verso Fabiano.

Pietro è andata poi giù pesante nei confronti della sua dolce amata: “Antonella vuole fare la super donna, ma è come se io avessi due figli. Lei ha un lato infantile e da una parte, forse, è proprio quello che mi piace di lei, ma io in fondo non voglio due figli”.

E poi ancora: “Antonella è molto di testa anche nel nostro intimo, quindi se il giorno dopo dobbiamo partire, prendere un treno o fare qualcosa, diventa asessuata. L’anno scorso, quando andava da Piero Chiambretti io dormivo sul divano nei tre giorni precedenti”. Secondo lui, questo atteggiamento deriva dal fatto che Antonella Elia non è mai diventata madre: “Credo che aver un figlio toglie certi egocentrismi, non è una regola fissa ma chi è solo diventa un po’ più arido ad una certa età”.

“Lui dice di non voler essere sottomesso, ma lo è già: lo palleggio come una pallina da tennis. Mi offende sentirmi dire che sono arida”, ha detto Antonella al conduttore tv Filippo Bisciglia durante il falò.

Antonella e Pietro verso la rottura? Stay tuned per saperne di più!