Planet of the Apps: il primo reality show targato Apple

Sono da poco finite le riprese del reality show di Apple, intitolato, simpaticamente, Planet of the Apps. Si tratta di un reality show che darà tante possibilità ai giovani sviluppatori: vediamo come!

Apple realizza così il suo primo programma televisivo, creato con lo scopo di mettere in mostra i nuovi progetti dei giovani sviluppatori, e per ottenere le risorse necessarie per realizzarli. Le riprese hanno avuto luogo presso uno studio nei pressi di Hollywood, con un allestimento molto hi-tech.

Per realizzare Planet of the Apps sono stati scelti 100 software tra gli oltre 100mila pervenuti a Cupertino. Ci saranno anche dei vip in qualità di mentor (Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Gary Vaynerchuk e Will.i.am); le app saranno presentate in modo originale, un po’ come avviene in tutti gli altri reality show. Si prevede che Planet of the Apps possa essere rilasciato ai WWDC di giugno, anche se non c’è ancora nessuna conferma ufficiale.

Apple pensa in grande, e cerca di realizzare sempre più produzioni originali. Sembra infatti che la casa di Cupertino sia in contatto con diverse produzioni di Hollywood… cos’altro bollirà in pentola?