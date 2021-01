Quanto guadagna Antonella Elia come opinionista al Grande Fratello Vip? La pungente, chiacchierata e famosa showgirl è al centro delle polemiche da diversi giorni a causa della furiosa lite in tv con la collega Samantha De Grenet all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Molti ex gieffini hanno duramente stigmatizzato gli insulti e le offese rivolte da Antonella Elia a Samantha De Grenet. In molti hanno chiesto la sua squalifica dal suo ruolo di opinionista fissa al GF Vip 2020.

Al tempo stesso si è subito scatenato il rumor sul cachet che percepisce Antonella Elia per il suo ruolo all’interno del reality show di Canale 5.

L’arcano è stato svelato dal giornalista Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 in un articolo scritto per Libero Quotidiano ha sottolineato: “Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva. Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età (l’alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown), «che piacere darle della str***za» (con una che ha un figlio di 16 anni che ascolta da casa non si fa), «borgatara ripulita», ma perché chi vive in borgata è sporco? Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva». Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo”.

A presto con nuove news, rumor e scoop sugli opinionisti e personaggi del GF Vip 5!