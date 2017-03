Riccardo Marcuzzo rischia di abbandonare Amici 16?

Il serale di Amici si avvicina, ma è già polemica. Riccardo Marcuzzo rischia di abbandonare il talent per aver violato il regolamento del programma. Di cosa si sarebbe macchiato? Il ragazzo compare tra le proposte dell’agenzia Newco management di Francesco Facchinetti.

Il figlio di Roby dei Pooh recluta talenti emersi dal web e dai talent show, così come diversi volti neo famosi della televisione italiana. Il problema è che il regolamento di Amici non ammette allievi con contratto con case o agenzie discografiche in essere.

L’inserimento del nome di Riccardo Marcuzzo nel pool di talenti della Newco di Facchinetti sotto il nome di Ricky quindi violerebbe palesemente l’essenza del programma e l’obiettivo della scuola di talenti più seguita d’Italia.

Tutto ciò non è piaciuto affatto alla padrona di casa Maria De Filippi. Le soluzioni potrebbero essere due: Facchinetti dovrebbe rinunciare al neo pupillo inserito nella sezione ‘our talents’ della sua agenzia oppure Riccardo potrebbe declinare la proposta e terminare il suo percorso ad Amici.

Il destino di Riccardo sembra molto incerto. Il ragazzo potrebbe essere allettato dall’idea di uscire anticipatamente da Amici e le relative opportunità lavorative per intraprendere immediatamente la strada del cantante rappresentato proprio da Francesco Facchinetti. Non resta che vedere cosa accadrà nell’accademia dei talenti di Maria.