Riccardo Marzucco non smette di stupire e questa volta non solo per il suo talento musicale e i suoi nuovi lavori. Il secondo classificato e il vincitore della categoria canto della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha devoluto l’intero montepremi incassato dal talent show per i terremotati di Amatrice.

L’artista ha postato una foto sul profilo Instagram e ha scritto un toccante messaggio per spiegare le ragioni del suo gesto: “Ci tenevo a dirlo oggi sul palco ma il concerto di Amatrice è stato spostato e purtroppo non potrò farne parte. Ad inizio maggio parlai di questa mia volontà agli autori, a mio padre e ai ragazzi in casetta. Al tempo la vittoria era soltanto un’ipotesi, un’idea che se si fosse però concretizzata avrebbe reso realtà tutte quelle parole. Ora sto facendo della mia passione un lavoro, sono fortunato e mi sento in dovere di restituire. Nel mio piccolo devolvo tutto il montepremi vinto ad Amici per poter aiutare, per quanto possibile, i ragazzi di Amatrice e le loro famiglie”.

Riccardo Marcuzzo ha rivelato di essere già a lavoro per il suo secondo album e continua a riscuotere successo con il suo album di debutto Perdo le Parole.

Il gesto inaspettato non ha fatto altro che mandare in visibilio i suoi fan e far sorridere chi non si sarebbe aspettato un gesto decisamente importante da un ragazzo così giovane.

Riki ha sottolineato come il suo gesto sia più importante di mille parole: “Scrivere su un social queste cose per alcuni potrà sembrare sbagliato, ma vi prego, penso che in mezzo a tanti contenuti frivoli sia corretto dare qualche volta un buon esempio. Un abbraccio infinito, forza e ci vediamo presto!”.