Riparte Master of Photography, il talent dedicato alla fotografia

Sta per partire la seconda edizione di Master Of Photography, il concorso dedicato all’arte fotografica. Esattamente giovedì 25 maggio, dodici concorrenti provenienti da tutta Europa tra fotografi amatoriali e professionisti si affronteranno in una sfida all’ultimo scatto.

Il talent avrà l’obiettivo di raccontare l’intero processo della fotografia (contesto, soggetto, stampa e altro) per far emergere il talento dei partecipanti, impegnati a trasmettere il loro valore e vincere un premio da 150.000 euro.

La giuria di quest’anno sarà composta da il maestro Oliviero Toscani, la vincitrice di tre World Press Photo Darcy Padilla e la picture editor del Guardian Weekend magazine Caroline Hunter. I giudici d’eccezione avranno il compito di valutare le prove fotografiche dei partecipanti e decretare chi sarà il nuovo Master Of Photography.

Come ogni talent che si rispetti anche Master Of Photography vedrà partecipare una star dell’obiettivo in ogni episodio. Ogni prestigioso nome del panorama della fotografia metterà la propria esperienza al servizio dei concorrenti, orientandoli nelle loro scelte.

Il talent della fotografia ospiterà anche personalità di spicco del mondo dello show business come l’attore Clive Owen, la campionessa Bebe Vio e fotografi di fama internazionale tra i quali Martin Parr, Steve McCurry, David Alan Harvey, Ezra Show, Siegfried Hansen, Donna Ferrato e Carla Kogelman.

Master Of Photography si presenta ancora una volta come un talent colmo di aspettative. Secondo il direttore di Sky Arte HD Roberto Pisoni: “Lo scopo del programma è quello di far emergere fotografi professionisti o amatori di talento che sanno misurarsi con quest’arte, non il primo dilettante che posta foto su Instagram. Il successo europeo della prima edizione ci indica che il nostro punto di vista ha incontrato il gradimento sia degli appassionati che dei semplici curiosi”.

Quello che possiamo fare è aspettare con ansia l’inizio del talent show e capire se le aspettative riposte saranno rispettate pienamente!