Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4: Loredana Lecciso non ci sarà

Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4. Dopo la breve esperienza come giudice a Ballando con le Stelle nel 2010 e otto anni vissuti negli Stati Uniti, l’ex moglie del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori si è raccontata al settimanale di cronaca rosa Chi in cui ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a mettersi di nuovo in gioco.

Rita al GF Vip 4

La famosa attrice e produttrice cinematografica italiana di origini istriane Rita Rusic ha dichiarato: “Io sono una che si mette e si rimette sempre in gioco, mi piace avere una motivazione nuova, una spinta nuova, un’emozione nuova, questo per me è importante. E poi io ho avuto mille vite, sono in continua metamorfosi. Fino a quando? Non si sa”.

Parteciperà con grinta e determinazione al GF Vip 4 di Alfonso Signorini: “Allora, io sono in America da ormai otto anni. Praticamente da sempre mi offrono reality: Giorgio Restelli (direttore delle risorse artistiche di Mediaset, ndr) ha sempre puntato su quelle che erano le mie possibilità e le opportunità che poteva offrirmi una cosa del genere. E io gli avevo giurato che se un giorno lo avessi fatto – ha spiegato -, l’avrei fatto con lui. Poi a giugno è arrivata la telefonata di Alfonso Signorini. Ne ho parlato con il mio agente, Angelo Perrone, che è un angelo di nome e di fatto, il mio angelo custode da sempre, e lui per la prima volta era possibilista. Allora, ho pensato: Ok, incontro Alfonso, ma non lo farò mai. Perché io avrei voluto fare l’opinionista e Signorini: Ma non se ne parla neanche!. Vede, Alfonso è un visionario realista. E poi quello che mi è piaciuto di più è che lui veramente mi voleva – ha aggiunto -, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in m muove qualcosa”.

Per poi rivelare: “Eh, già. Con il tempo sono diventata una nostalgica sentimentale, cercavo da un po’ una motivazione forte per rientrare: io sono qui a Miami, vivo qui, ho la cittadinanza però certi passi si fanno a vent’anni. Ho finalmente capito che non mi sono mai realmente integrata, questo è anche brutto, ma io la mattina quando mi alzo leggo i quotidiani italiani, la sera prima di dormire guardo la tv italiana”.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori si mostra sempre molto sensuale sui social: “L’immagine che arriva è sempre qualcosa di distorto, su Instagram sembrano tutti felici, la realtà è un’altra, arrivare in un Paese come questo, che è molto competitivo, non è facile. E arrivarci a 50 anni poi… Oddio, i primi tempi vieni qui, vedi le palme, vedi la spiaggia, ti entusiasmi. Io arrivavo da anni di lavoro, separazioni, battaglie in tribunale, sofferenze, dolore. Avevo bisogno di andare via, di stare in una nube, protetta e lontana, soprattutto lontana. Ecco, questo isolamento, questa libertà. la lontananza sono stati la forte motivazione. E poi l’anonimato, in Italia le persone sapevano chi ero in ogni momento della mia vita”.

Loredana Lecciso non ci sarà

Loredana Lecciso non ci sarà, nonostante i buoni propositi iniziali. L’ex giornalista pubblicista leccese ha smentito la sua partecipazione come concorrente a Liberoquotidiano.it: “Magari in un’altra edizione”. Depistaggio o pura e sacrosanta verità? Staremo a vedere!