Salvo Veneziano attacca Antonella Elia: “Devono sospenderla dal GF Vip 5”

Salvo Veneziano ha attaccato duramente l’opinionista fissa del Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia, all’indomani dello scontro in tv con Samantha De Grenet. L’opinionista è entrata nella casa, durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 4 gennaio, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma ha superato ogni limite di buon gusto e decenza, scatenando una raffica di polemiche e reazioni indignate in Rete.

“Antonella Elia va subito sospesa e tolta dal programma. Non si può vedere un’opinionista attaccare un’altra donna soprattutto considerando che Samantha De Grenet ha superato una brutta malattia. – ha dichiarato Salvo Veneziano a SuperguidaTv – E’ stata un’immagine squallida e di pessimo gusto. Mi sono chiesto se il conduttore non sapesse cosa stesse per andare a fare Antonella. Secondo me lo sapeva benissimo. Avrebbero dovuto prendere provvedimenti nei confronti di Antonella e tirare le orecchie al conduttore. La violenza va sempre condannata”.

Per poi aggiungere: “Pupo invece è perfetto come opinionista. Dice sempre la verità e parecchie volte mi ha anche difeso. Su alcune squalifiche non era d’accordo. Ricordo che quando fui squalificato, lui e Alfonso litigarono pesantemente dietro le quinte. E anche quando mi difese in puntata, Alfonso lo mise a tacere. Figli e figliastri? Tanti non parlano perché hanno paura di non lavorare più. Se Alfonso sbaglia va detto. E’ un essere umano come tutti”.

