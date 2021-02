Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini: “Tutti hanno paura di lui, il GF Vip deve cambiare conduttore”

Salvo Veneziano del Grande Fratello Vip 4 e del Grande Fratello 1 si è scagliato nuovamente contro Alfonso Signorini dalle pagine del settimanale Nuovo Tv. Il pizzaiolo siciliano ha puntato il dito contro il conduttore del famoso reality show di Canale 5.

Salvo vorrebbe Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi o Barbara d’Urso alla conduzione del GF Vip: “Il gossip la fa da padrone perché è di questo che vive Alfonso Signorini. Secondo me il programma dovrebbe essere ben altro ed è per questo che porto avanti la mia campagna contro Alfonso Signorini. Però la ruota gira e se al timone dello show arrivassero Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi o Barbara d’Urso, tanti di noi potrebbero avere la loro rivincita”.

L’ex gieffino vip Salvo Veneziano ha poi aggiunto: “Tutti hanno paura di lui e non smettono di elogiarlo, sperando di essere chiamati nella prossima edizione. Io sono una mina vagante, non ho paura di lui e di nessuno in generale. Dico sempre quello che penso e non mi vergogno delle mie idee, perché non vivo di televisione. A differenza di tanti altri io fuori dalla tv ho una mia vita e una bella famiglia”.

Per poi proseguire: “Poi nella casa è tutto un dramma i concorrenti non fanno altro che piagnucolare. Il GF Vip dovrebbe cambiare conduttore e puntare sui veri famosi. La presa in giro del presentatore per la crisi di nervi di Maria Teresa Ruta l’ho trovata una mancanza di rispetto. Fossi stato in Guenda Goria avrei ripreso Signorini in diretta per difendere mia madre”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con Salvo?