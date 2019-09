Scialpi dice no al Grande Fratello Vip: “Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti”

Scialpi dice no al Grande Fratello Vip. Il famoso cantante ha rivelato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram che gli hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti.

Il 57enne cantante Giovanni Scialpi in arte Shalpy ha infatti dichiarato: “Ormai è quasi ufficiale, dirò di no al Grande Fratello, perché mi hanno offerto veramente il minimo. Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti – ha spiegato l’artista -. Mentre so che trattano compensi da capogiro, evidentemente per il Grande Fratello Vip non valgo un gran che… quando vedo che di cachet ne vengono dati… La prossima volta mi sposo qualcuno di famoso, almeno avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet”.

Non ci sarà, con molta probabilità, neanche la showgirl ed ex giornalista pubblicista pugliese Loredana Lecciso. L’ex compagna del celebre cantautore pugliese Al Bano Carrisi ha chiuso definitivamente le porte al famoso reality show di Canale 5, che sarà condotto dal direttore del settimanale di gossip Chi e giornalista Alfonso Signorini.

Loredana Lecciso ha spiegato al settimanale di cronaca rosa Nuovo: “Ho fatto una battuta dicendo che non farei il Grande Fratello per non farmi vedere struccata ma scherzi a parte devo dire che non riuscirei a sentirmi osservata 24 ore su 24. Per me sarebbe una dimensione strana e non credo proprio di farcela ad affrontare un’esperienza del genere. Ammetto di averci fatto un mezzo pensiero, ma non so se riuscirei a superare i miei limiti”.

Chi sono i possibili concorrenti del Grande Fratello 4? Il mago Giucas Casella, il Divino Otelma, l’ex diva del cinema adult internazionale Cicciolina, l’attrice e attivista per i diritti lgbt Eva Robin’s, l’attore Kabir Bedi, l’avvocato Luca Di Carlo, la ballerina Matilde Brandi, le showgirl Natalia Bush e Nora Amile, l’ex modella Fernanda Lessa, la socialite Claudia Galanti e gli ex tronisti di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Andrea Melchiorre e Giovanni Conversano.

