Selvaggia Lucarelli contro il Grande Fratello: “Programma vetusto, brutto, volgare, non serve più”

Selvaggia Lucarelli si è scagliata duramente contro il Grande Fratello Vip dopo la squalifica immediata di Alda D’Eusanio per aver rivelato agli altri coinquilini che Paolo Carta “crocchia di botte” la diva della musica italiana Laura Pausini. La coppia vip del jet set nazionale ha deciso di adire le vie legali. La famosa opinionista tv, scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli ha fatto a pezzi il GF in un post al vetriolo su Instagram.

“C’e? da chiedersi a cosa serva ormai il Grande Fratello – ha esordito Selvaggia su Instagram -, ridotto cosi?. Un programma brutto, vetusto, volgare che non ha piu? nulla a che fare con l’esperimento sociale degli esordi. O meglio, se l’esperimento sociale degli inizi era: mettiamo 10 ragazzi normali in una casa e vediamo che succede, adesso e? diventato mettiamo 10 schegge impazzite nella casa, piu? magari un Daniele Bossari o una Stefania Orlando per la quota normalita?, e vediamo chi sopravvive”.

Selvaggia ha poi continuato: “Alla fine, non sopravvive nessuno. Neppure la decenza. E no, i comunicati di scuse o il futuro sguardo da cane bastonato del conduttore non servono a nulla, e per una ragione semplice: quei concorrenti entrano nei reality esattamente per la ragione per cui vengono espulsi. E? da qui che bisogna partire. Il resto e? fuffa. (per leggere tutto l’articolo link in bio o nelle storie)”.

Il tarzan di Viterbo nonché vincitore del Grande Fratello 15 di Barbara d’Urso ha commentato così il post social di Selvaggia: “Bravissima”. Anche l’ex gieffino vip, Filippo Nardi, espulso per frasi sessiste e volgari dal GF Vip 5 si è schierato dalla parte della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle: “Sono completamente d’accordo con Lei! Peccato”.