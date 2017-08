Simona Izzo ha svelato i motivi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2017 durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. La moglie dell’attore e regista Ricky Tognazzi ha deciso di mettersi in gioco a livello personale perché aveva preso un impegno: mantenere i suoi tre nipoti agli studi.

La 64enne attrice, doppiatrice, regista, scrittrice e sceneggiatrice romana vuole mettere al sicuro il futuro degli studi dei suoi tre nipoti, avuti dal figlio Francesco Venditti.

“Il primo motivo è che sono nonna di tre nipoti – ha spiegato Simona Izzo – e ho preso l’impegno di mantenerli agli studi. Sono i figli del mio Francesco: Alice, 20 anni, che va all’università, Tommaso, 17, che studierà all’estero, e Leonardo che frequenta l’asilo bilingue. Facendo due conti, un bel budget”.

Sarà la stratega o regista “occulta” del Grande Fratello Vip 2017? “Sarà una bella prova con me stessa – ha raccontato la famosa e popolare attrice – Vado in tv spesso, ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio: ora ci saranno 25 telecamere e un bellissimo cast di 15 persone, sarà un po’ come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno”.

Ha sottolineato che sentirà molto la mancanza del suo adorabile e legatissimo marito Ricky Tognazzi e della sua intera famiglia: “Mi mancherà molto perché con Ricky vivo in simbiosi, siamo sempre insieme sul set. E mi mancheranno da morire anche gli altri famigliari, mentre loro forse si riposeranno, perché qualche volta sono una mamma e una nonna un po’ ingombrante. Prometto però di entrare nella casa con la voglia di accudire e non di litigare”.

Nel cast dei concorrenti figurano l’autore del singolo tormentone dell’estate 2017 Mi sono innamorato di tuo marito, Cristiano Malgioglio, i fratelli di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, la celebre attrice Serena Grandi, la showgirl e modella venezuelana Aida Yespica, la socialite ed ereditiera Elettra Lamborghini, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Lellis, la pallavolista Veronica Angeloni, la showgirl e opinionista televisiva Carmen Di Pietro, l’ex tronista del trono classico Luca Onestini, il modello ed ex compagno della top model brasiliana Dayane Mello, Stefano Sala, il figlio del campione di ciclismo Francesco, Ignazio Moser, il comico di Colorado Gianluca Impastato, il cantautore Ivan Cattaneo, il conduttore tv e radiofonico Marco Predolin e il conduttore tv Daniele Bossari. La data di inizio è prevista per lunedì 11 settembre alle ore 21,15 su Canale 5. A condurlo ci sarà nuovamente Ilary Blasi, con la partecipazione di Alfonso Signorini.