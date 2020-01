Simona Ventura non condurrà mai L’Isola dei Famosi, Pechino Express e La Talpa. L’ha ribadito la stessa conduttrice tv a Il Fatto Quotidiano Magazine. SuperSimo ha grande rispetto per gli altri colleghi.

Simona Ventura – Foto: Facebook

La star tv Simona Ventura ha parlato anche de Il Collegio e de La Settimana Ventura: “Ho seguito Il Collegio fin dall’inizio e sono orgogliosa di esserne stata il simbolo. Infatti ricevo decine di messaggi di persone che vogliono sapere quando sono i provini perché vogliono mandare i loro figli. La Settimana Ventura? Per le start up ci vuole tempo e domenica scorsa ci siamo attestati al 6%, impensabile fino a poco tempo fa. Siamo felici che questa collaborazione tra Rai sport e Rai 2 funzioni. In tanti non ci avrebbero scommesso – ha puntualizzato -. Siamo partiti da zero e con un budget risicatissimo. Cresce domenica dopo domenica e andremo avanti fino a giugno”.

SuperSimo ha condotto tantissime edizioni dell’Isola dei famosi, ma poi ha lasciato il timone ad Alessia Marcuzzi: “Per me l’Isola fa parte, e in maniera definitiva, del passato. E la capisco Alessia, perché sono sei anni che montano una polemica inutile: ogni volta che alza un sopracciglio, scatta il ah, ma la Ventura lo faceva meglio. Ognuno ha il suo stile e poi i reality sono totalmente cambiati – ha asserito la famosa e popolare conduttrice tv -. Senza un cast forte si fa fatica e Signorini l’ha capito, tanto che per il GF Vip 4 ne sta costruendo uno fortissimo.. […] Pechino Express? Era una boutade di Freccero. Lo ringrazio ma non avrei mai accettato di fare Pechino perché è un programma identificato con Costantino della Gherardesca, che per altro lo fa benissimo. Così come non farei mai La Talpa che il pubblico identifica con la mia amica Paola Perego”.

Simona Ventura ha poi parlato dei progetti futuri: “Ci sono dei progetti ma aspetto di avere un direttore con cui poterne parlare visto che Carlo ora non c’è più. In primavera mi piacerebbe tornare in prima serata”.