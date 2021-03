Simona Ventura torna in Rai con il quiz Game of Games – Gioco loco

Simona Ventura accetta la sfida e torna su Rai 2 con un quiz ricco di colpi scena in cui si sfideranno vip e nip: Game of Games – Gioco loco.

Simona Ventura Game of Games – Gioco loco- foto instagram.com

Manca pochissimo all’esordio di Simona Ventura come conduttrice del nuovo quiz targato Rai e intitolato Game of Games – Gioco loco. L’appuntamento è al 31 marzo in prima serata su Rai 2.

Game of Games – Gioco loco è un quiz made U.S.A. che ha ottenuto molto successo grazie al format particolare e l’ideatrice e conduttrice Ellen DeGeneres.

“È un programma che mi entusiasma per diversi motivi: perché lo ha inventato Ellen, perché è divertente e perché torno a fare la conduttrice in un programma in cui la conduzione conta moltissimo – ha detto la Ventura – Questo programma mi piace talmente tanto che spero che diventi il mio progetto anche negli anni a venire. Avevamo visto che negli altri paesi era fatto con le persone comuni. Ma io mi trovo più a mio agio a maltrattare i vip”.

Ma come funziona il quiz? I meccanismi di gioco sono stati svelati durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Un gruppo di vip verrà utilizzato da persone non famose che si sfideranno in una serie di sfide fuori dal comune: Tempo delle Mele, La parola pericolosa, Il giro quiz, Vola vola, Lo sciacquone, Il puzzle, In bocca al mostro, Youtuba, La piramide e L’ocio che cade.

A partecipare saranno volti famosi come Ignazio Moser, Max Giusti, Marco Carta, Jonathan Kashanian, Enzo Miccio, Omar Fantini, Raffaella Fico, Elettra Lamborghini, Sofia Bruscoli, Maddalena Corvaglia, Juliana Moreira, Debora Villa, Melita Toniolo e tanti altri.

Dopo i giochi preliminari del programma con eliminazione diretta, poi, ci saranno i giochi della semifinale Sedia Musicale e Botola prima del Gioco dei Giochi.

Ormai giunti al Game of Games, quindi, i concorrenti dovranno riconoscere il nome delle foto dei personaggi davanti a loro e scegliere se prendere il premio o cercare di aumentarlo.

Insomma un grande parco giochi con luci, musiche ed effetti speciali che Simona Ventura non aspetta altro di condividere con i suoi fan e il pubblico.

Non ci resta che sintonizzarci mercoledì 31 marzo in prima serata su Rai 2 e scoprire cosa ci aspetta con Game of Games – Gioco loco.