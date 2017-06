Stefano Bettarini ha bloccato sul nascere l’indiscrezione relativa a una presunta partecipazione del figlio Niccolò al Grande Fratello Vip 2. L’ex calciatore di Sampdoria e Fiorentina ha partecipato alla prima edizione del reality show di Canale 5, condotto dalla star tv Ilary Blasi, scatenando un vespaio di polemiche e critiche feroci per la sua lista di amanti relativa al periodo in cui era sposato con Simona Ventura, sbandierata all’Italia intera durante una chiacchierata con il pugile Clemente Russo. Sempre alla prima edizione del GF Vip hanno preso parte anche l’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti con la figlia Asia Nuccetelli.

In un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Vero, Bettarini ha asserito: “Per Niccolò è ancora troppo presto. Ha 18 anni e mi piacerebbe che ci andasse non da figlio di, ma per qualcosa che è riuscito a costruire da solo”.

L’inviato dell’Isola dei famosi 2017 ha poi spiegato di aver ripristinato un ottimo rapporto con SuperSimo: “Simona è la madre dei miei figli. Trovo giusto che i rapporti siano civili e ci sia collaborazione per essere dei buoni genitori. Non è semplice, devi imparare sul campo e non sempre riesce bene. Ma siamo uniti. Ci vuole complicità. Altrimenti i figli entrano nelle crepe come coltelli e se ne approfittano. E noi siamo sempre d’accordo su tutte le scelte che riguardano Niccolò e Giacomo“.

Dopo la fine del matrimonio con il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi, Elenoire Casalegno era finita al centro del gossip nazionale diverse settimane fa per un presunto flirt con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 1. I due ex gieffini Stefano ed Elenoire hanno però di recente respinto con classe questo rumor sui social.

Stefano Bettarini è felicemente single e ha smentito ogni flirt: “Andiamoci piano! L’amore per una persona è un conto: ricostruire una famiglia e fare dei figli è un altro. In questo secondo caso: Ho già dato. Però, mai dire mai”.