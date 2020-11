Stefano Bettarini cacciato dal GF Vip per bestemmia va all’attacco: “Mi sento preso in giro, la pedina di un gioco al rialzo dello share”

Stefano Bettarini è stato cacciato dal GF Vip 5 per bestemmia durante la puntata di ieri del reality show di Canale 5. L’ex marito di Simona Ventura è durato al GF Vip 5 quanto un gatto in tangenziale. Il presentatore tv Alfonso Signorini ha spiegato che “è un intercalare blasfemo“.

Stefano Bettarini – Foto: Instagram

Ieri l’ex calciatore Stefano Bettarini si è giustificato prontamente: “Chiedo scusa. Non lo giustifico. Mi ero reso conto immediatamente di quello che mi era sfuggito… è un modo che ho per dire certe cose che non penso. Sono una persona credente e non voglio offendere nessuno. Purtroppo a volte non si sa come esprimere certe cose”. Bettarini è il secondo concorrente del GF Vip 5 squalificato per bestemmia, dopo Denis Dosio.

GF Vip 5, lo sfogo di Stefano Bettarini

In realtà Bettarini non l’ha presa affatto bene. Dopo l’eliminazione, Stefano si è sfogato su Instagram Story: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una parolaccia”.

L’ex naufrago e inviato dell’Isola dei famosi ha aggiunto: “Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai. Madoska l’ho sentito dire spesso, per rabbia, per gioco, come intercalare. Lo uso e l’ho usato per quello che é, una storpiatura di un’altra parola che altrimenti sarebbe blasfemo pronunciare; una parola modificata nel gergo volgare proprio per evitare la censura sociale, per non risultare offensiva e imperdonabile. Più di tutto mancava proprio quello, l’intenzione di essere irriverente e irrispettoso verso la mia religione. Trovo perciò sproporzionata la sanzione e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo…”.

