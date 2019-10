Tale e Quale Show 2019 quinta puntata: Eva Grimaldi ricorda il Coming Out Day

Tale e Quale Show 2019 quinta puntata: vittoria di Davide de Marinis nelle vesti di Vasco Rossi, seguito da Jessica Morlacchi e Agostino Penna che rimane primo in classifica generale. Quarta Flora Canto che ha interpretato Orietta Berti. Segue al quinto posto Francesco Monte, sesta Lidia Schillaci e settimo David Pratelli. Alla pari all’ottavo posto, Eva Grimaldi nelle vesti di Bobby Farrell dei celebri Boney M. e Tiziana Rivale che non ha convinto in giudici con la sua Caterina Caselli nell’altrettanto famosa Insieme a te non ci sto più.

Tale e Quale Show 2019: Eva Grimaldi ricorda il Coming Out Day

La famosa e popolare attrice ha scritto sui suoi profili social: “Sono felice di aver interpretato Boney M., un esempio di libera espressione in un giorno in cui è ancora più importante essere se stessi. Oggi è il #ComingOutDay – ha spiegato l’attrice Eva Grimaldi – siate voi stessi per essere più liberi!”.

Eva Grimaldi ha interpretato Bobby Farrell, del celebre gruppo Boney M., e sarà ricordata come una delle sue migliori esibizioni nell’avventura del talent di Rai1. Un ricordo che Eva si porterà dentro a lungo, ricordando tutto lo studio ed il lavoro svolto per cercare di stare al passo con il resto dei concorrenti, ma soprattutto perché anche sul palco diretto da Carlo Conti, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non ha dimenticato di ricordare e omaggiare l’importante ricorrenza del Coming Out Day, un giorno importate per la comunità LGBTQI per cui l’attrice lancia un augurio generale.

“Oggi è un giorno importante. Grazie alle persone che si espongono”, ha affermato emozionata completando poi il suo pensiero sui suoi social. Una menzione doverosa da parte di Eva, sempre in prima linea insieme alla sua Imma Battaglia, storica attivista del movimento omosessuale a cui si è unita civilmente lo scorso maggio del 2019.

Redazione-iGossip