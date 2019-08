Tale e Quale show: Carlo Conti non ha dubbi sul talento di Francesco Monte

È tutto pronto per la nona edizione di Tale e Quale show e il conduttore del varietà Carlo Conti ha detto la sua sulla tanto vociferata partecipazione di Francesco Monte.

Tale e Quale show dovrebbe prendere il via il prossimo 13 settembre, ma già da qualche mese l’attenzione si era concentrata sulla possibile presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Carlo Conti ha detto la sua sulla partecipazione dell’ex naufrago ed ex gieffino Francesco Monte allo show in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, ammettendo di averlo voluto nel cast per le sue qualità.

“Finora è sempre stato alla ribalta per la bellezza nel mondo dei reality – ha detto il presentatore – Questa volta è protagonista di un talent e metterà in mostra proprio il suo talento. Perché ne ha. Ed è giusto che abbia l’occasione per far parlare anche di quello che sa fare”.

L’ex direttore artistico del Festival di Sanremo, non ha dubbi sul talento di Francesco Monte e crede fermamente che le nuove vesti di cantante e imitatore di Tale e Quale show lo metteranno in mostra.

E così sembra Francesco Monte sembra pronto a rimettersi in gioco sul fronte professionale con una sfida davvero interessante, lontana da quanto fatto finora.

Myriam