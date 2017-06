Cresce l’attesa per il programma che dedica un posto d’onore all’amore e alle sue tentazioni. Il 26 giugno arriva su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che vede sei coppie non sposate e senza figli misurarsi con nuove tentazioni e numerose insidie.

Il format è sempre lo stesso. Le coppie sbarcheranno in un villaggio situato nella bellissima Sardegna e vivranno isolati, ma in compagnia dei loro tentatori. Come si comporteranno i fidanzati e le fidanzate senza lo sguardo severo della metà della mela?

Uscite complici, sport ed escursioni metteranno a dura prova l’intensità del sentimento delle coppie durante il periodo di separazione, l’occasione per misurare la forza della relazione.

Sul web è caccia alle indiscrezioni sulle prime registrazioni. Nelle ultime ore sta circolando la voce che Riccardo Gismondi , ex tronista di Uomini e Donne, è stato avvistato in compagnia di due tentatrici provenienti proprio dal programma di Maria De Filippi: Carmen Rimauro(ex corteggiatrice di Manuel Valicella) e Simona Solimeno (ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo).

Sembra che però la sua fidanzata Camilla Mangiapelo non l’abbia presa troppo bene. La sua risposta non si è fatta attendere! La ragazza ha iniziato a guardarsi intorno, finendo per avvicinarsi ad Andrea Melchiorre ex tronista di Uomini e Donne ed ex di Valentina Dallari.

Non si sa se la crisi sia vera o se le voci siano state costruite per creare ancora più attesa. Non resta che attendere il 26 giugno per scoprire cosa è successo durante le registrazioni di Temptation Island.