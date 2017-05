Temptation Island 2017, ecco quando inizia e le possibili coppie

Corrono i preparativi della redazione di Uomini e donne per la nuova stagione di Temptation Island, il programma che mette alla prova l’amore di sei coppie, non sposate e senza figli.

La conduzione di Temptation Island 2017 sarà affidata ancora una volta a Filippo Bisciglia e le registrazioni prenderanno il via all’inizio di giugno e dureranno per tutto il mese di luglio. La location di quest’anno è ancora top secret, ma c’è chi scommette per Santa Margherita di Pula in Sardegna.

Ma quali saranno le coppie che metteranno alla prova il loro amore? Voci di corridoio, rumors e continue smentite continuano a rincorrersi senza delineare perfettamente il cast di questa edizione di Temptation Island.

Non è stata ancora confermata la partecipazione di Luca Onestini e Soleil Sorgé, coppia appena formatasi nel trono classico di Uomini e Donne. Un’altra coppia data quasi per certa nel cast di Temptation Island 2017 è quella formata da Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello, e il suo fidanzato Gianfilippo. Tra gli altri nomi spiccano quelli di Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi e Clarissa Marchese e Federico Gregucci, mentre sicuramente ci saranno delle coppie che non hanno mai visto un obiettivo televisivo.

E tra i tentatori? È probabile che potrebbero spuntare ex corteggiatori di Uomini e Donne ed ex gieffini per mettere in difficoltà le coppie di innamorati. In questo senso sono stati fatti i nomi di Mattia, reduce dal trono di Desirèe Popper, quello di Cecilia, ex corteggiatrice di Luca Onestini, e quello di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti e già concorrente del primo Grande Fratello Vip.