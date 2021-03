Temptation Island 2021, indiscrezioni sulle prime coppie

I motori di Temptation Island 2021 si stanno scaldando e la nuova edizione del reality dei sentimenti potrebbe riservare qualche sorpresa.

Temptation Island- foto pinterest.it

Manca qualche mese alla nuova edizione di Temptation Island, anche se non si sa ancora se questa sarà in versione Nip o Vip o semplicemente un’unica versione condotta dal veterano Filippo Bisciglia.

La location dovrebbe essere sempre la stessa, quella l’Is Morus Relais in Sardegna, così come il format: single che metteranno alla prova i sentimenti delle coppie in gioco.

I fan del reality dei sentimenti sono già in trepidazione per il toto nomi delle coppie partecipanti che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero essere più o meno conosciute.

Tra i rumors più insistenti, dopo la fine del Grande Fratello Vip, c’è quello che vuole la coppia Rosalinda Cannavò – Andrea Zenga tra i protagonisti di questa nuova edizione.

Dopo l’avvicinamento dei due all’interno della Casa più spiata d’Italia, infatti, i due avrebbero ricevuto varie offerte, tra cui proprio quella per partecipare a Temptation Island 2021.

Per il figlio di Walter Zenga sarebbe un ritorno alle origini, visto che qualche anno fa partecipò al reality con la fidanzata storica Alessandra Sgolastra.

Si vocifera anche la partecipazione di una coppia nata nel reality La Pupa e il Secchione, quella composta da Stephanie Bellarte e Alessio Guidi.

I due si sono conosciuti e hanno fatto coppia nelle sfide del reality, decidendo di restare insieme anche nella vita (anche se non ci sono conferme).

Al momento non si hanno notizie riguardanti la data di inizio del reality e la messa in onda, ma quasi sicuramente potrebbe allietare le serate estive.

Non ci resta che attendere nuove news per sapere chi saranno le coppie che si metteranno alla prova a Temptation Island 2021.