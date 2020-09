Temptation Island 8: conosciamo le coppie protagoniste

È tutto pronto per Temptation Island 8, l’edizione che vedrà il ritorno di Alessia Marcuzzi alla conduzione del viaggio dei sentimenti di sei coppie (questa volta nip).

Temptation Island- foto tuttalativu.it

Motori accesi per la nuova edizione di Temptation Island e i protagonisti del viaggio nei sentimenti guidato da Alessia Marcuzzi non fanno altro che aumentare le aspettative.

Non ci resta che scoprire chi sono le coppie nip protagoniste e attendere la prima puntata di Temptation Island 8.

Antonio e Nadia

Antonio e Nadia sono fidanzati da un anno e nove mesi. A decidere di partecipare al programma è stato Antonio a con l’intenzione di capire se la fidanzata è la donna giusta.

Il trentaduenne lamenta il modo di essere della fidanzata, colpevole di stare “tutto il tempo sul divano col telefono a non far niente”.

La replica di Nadia non lascia spazio a dubbi: “Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava. Ma io sono totalmente l’opposto di questo e non permetterò né a lui, né a nessun altro di cambiare il mio modo di essere perché io sono così”.

Nello e Carlotta

Nello e Carlotta stanno insieme da sei anni, ma lui decide di portarla a Temptation Island per capire che direzione far prendere alla loro storia.

In realtà guardano al futuro in modo diverso: Carlotta vorrebbe sposarsi mentre Nello sembrerebbe più propenso per una convivenza.

Gennaro e Anna

Gennaro e Anna sono fidanzati da sei anni. La coppia arriva a Temptation Island per volere di Anna: “Dopo vari tira e molla, penso sia il momento di dare una svolta alla nostra relazione”.

Dal canto suo, invece, Gennaro considera l’esperienza come una specie di prova, visto che la fidanzata non ha accettato di sposarlo.

Alberto e Speranza

Alberto e Speranza vivono una relazione di sedici anni, ma lui ancora si chiede se sia la donna giusta con la quale costruire un futuro.

L’esperienza sarà preziosa anche per Speranza che rivela: “Io di Alberto non mi fido perché in passato mi ha raccontato delle bugie, però il sentimento me l’ha sempre fatto giustificare”.

Amedeo e Sofia

Amedeo e Sofia sono fidanzati da undici anni, ma non abitano neanche nella stessa città: lei è a Celalba (Perugia) mentre lui abita a Città di Castello.

Lei vorrebbe convivere e costruire una famiglia mentre lui non si sente pronto ad affrontare il grande passo e inizia a dubitare dei suoi reali sentimenti.

Davide e Serena

Davide e Serena hanno una relazione di 2 anni e 8 mesi. È lei a decidere di partecipare a Temptation Island: “L’eccessiva gelosia di Davide sta portando a sgretolare il nostro rapporto”.

Davide giustifica la sua gelosia proprio per come è nata la loro storia: entrambi erano fidanzati con amici in comune e uscivano insieme in gruppo.