Temptation Island raddoppia con l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Temptation Island sta riscuotendo un grande successo e per questo Mediaset ha confermato il raddoppio: Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island Vip a settembre.

Alessia Marcuzzi- foto tpi.it

Per qualcuno non c’erano dubbi: Temptation Island avrebbe raddoppiato anche quest’anno con la versione dedicata al viaggio dei sentimenti di alcune coppie vip.

La pubblicazione del palinsesto autunnale targato Mediaset ha confermato l’arrivo di Temptation Island Vip a settembre con al timone Alessia Marcuzzi.

Stando a quanto trapelato negli ultimi giorni, però, anche l’edizione dellaPinella sarà mista con coppie famose e coppie non famose.

A tal proposito la produzione di Temptation Island ha aperto i casting a coppie vip e coppie non vip, un format misto che sta dimostrando di essere una formula vincente.

È troppo presto per fare supposizioni sui possibili partecipanti all’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, anche se si vocifera la presenza dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia e il suo fidanzato Francesco Sole.

Non si sa ancora il giorno di messa in onda del programma, ma molto probabilmente il reality dei sentimenti resterà in prima serata il giovedì, come per l’edizione affidata a Filippo Bisciglia.

A noi non resta che attendere altre news sull’edizione in corso e sulla prossima edizione di Temptation Island guidata per la seconda volta dalla Marcuzzi.