Sossio Aruta di Temptation Island Vip 1 si è tolto tanti sassolini dalla scarpa e ha distrutto il concorrente romano Damiano Coccia er Faina in un durissimo e infuocato video social condiviso con i suoi follower di Instagram. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è andata subito all’attacco dopo essere stato insultato da er Faina lo scorso anno: “Aò Er Faina a li m******i tua! Alla fine ce l’hai fatta a partecipare a Temptation Island Vip. Ma vip de che? Er co***e, er monnezza…questo sei”.

Tutti contro Damiano er Faina

La partecipazione di Damiano Coccia er Faina sta scatenando aspre e durissime polemiche fin da quando è stata comunicata ufficialmente la sua presenza nel cast di Temptation Island Vip 2, a causa dei suoi insulti sessisti e omofobi. Dopo gli insulti ricevuti in passato, la vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari ha paragonato Damiano Coccia a “Er Maiale”. Francesco Chiofalo di Temptation Island l’ha accusato di essere incoerente, come d’altronde Vladimir Luxuria.

Sossio Aruta annichilisce Damiano er Faina

Ora Sossio Aruta è andato un po’ oltre i limiti e si è scatenato nel vero senso della parola su Instagram: “Come l’anno scorso hai rotto i c******i a me e ora sei vip? Vip de che? Perché hai insultato mezza Italia, compreso il sottoscritto, Barbara d’Urso e adesso sei diventato un vip? Ma non ti vergogni? Er monnezza, er c****e, è questo che sei. Ora sei anche fidanzato da sei mesi, coincidenza. Inizia il programma e ti fidanzi. Con la prima che è passata ti sei fidanzato. Lo sai che c’è? Ti do un consiglio: esci single, così vai da Maria De Filippi a Uomini e Donne, anche perché sei bello…”.

Aruta ha rifilato una massiccia dose di insulti e offese a er Faina: “Fai ca***e! Sei vergognoso, inguardabile. Hai pure la terza di reggiseno. Ho visto eh. Sei messo bene. Fai vo****re. Sai qual è la differenza tra me e te? Che io non sto facendo questo video perché ho bisogno di visibilità come te e qualcun altro. Toh Pamela Prati, Mark Caltagirone, quell’altro che va in giro a portare i fiori che ha avuto il tumore al cervello. Ma come siete messi? Che vi inventate per due follower in più?”.

Per poi aggiungere: “Perché io poi li vorrei conoscere a questi qua che ti fanno vendere i propri occhiali, una maglia e fanno sponsorizzare il proprio marchio ad un elemento del genere. Che sei vo******le e ora…sei arrivato a Temptation, insultando le persone. Quelle come me, che non conosci, perché io ho partecipato a Temptation Island. Chi ca**o è Sossio? Almeno io avevo fatto Campioni, ho fatto 4 anni di Uomini e Donne, ma tu che ca**o hai fatto tranne che insultare le persone del mondo dello spettacolo, compreso il sottoscritto? Er monnezza questo sei… er monnezza! Diventare famoso, aumentare i followers insultando le persone vere come me. Ti chiamo er ridicolo – ha chiosato Sossio -, anzi, da oggi in poi sai come ti chiamo? Er bigattino. Per chi non lo sapesse er bigattino è un verme che si usa per andare a pesca. Questo è ciò che sei. E sei veramente ridicolo e brutto. Uguale a pesce palla. Ma ti sei visto bene allo specchio, Er Faina? Sai come si dice a Napoli? Sputa in cielo che in faccia ti torna”.

Aruta ha poi aggiunto: “Pensa te com’è piccolo il mondo. Me l’hai servita su un piatto d’argento questo assist, er bigattino de sto par di c*****ni. E ora accendo la tv e dove ti vedo? A Temptation Island. Hai parlato male di tutti. Della produzione, di chi ha partecipato lo scorso anno e ora ci sei te. ‘Me batte er core’, ma ogni tanto una parola in italiano dilla, cafone, che ti guardano milioni di persone. Hai capito?”. Per poi concludere: “A Napoli si dice ‘si na l**a! Salutame a soreta, str**z! Uno a uno, palla al centro. Ti saluta il Re Leone, testa de c***o”.

