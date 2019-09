Temptation Island Vip 2019: Alessia Marcuzzi mette alla porta Ciro Petrone e Federica Caputo

Temptation Island Vip 2019 inizia subito con l’abbandono di una coppia. La conduttrice tv Alessia Marcuzzi ha messo alla porta Ciro Petrone e Federica Caputo perché l’attore di Gomorra ha trasgredito le regole del reality show di Canale 5.

Che cosa è successo? Dopo solo due giorni all’interno del villaggio di Temptation Island Vip 2 il giovane attore campano ha chiesto un falò di confronto immediato, ma la fidanzata ha declinato l’invito. Ciro non l’ha presa affatto bene e la conduttrice Alessia Marcuzzi ha provato invano a convincerlo e a rispettare la scelta della fidanzata. Rientrato al villaggio, Ciro si è sfogato con i fidanzati che hanno però dato ragione a Federica.

Il giorno successivo Ciro ha perso il lume della ragione in spiaggia e all’improvviso ha deciso di violare tutte le regole della trasmissione di Canale 5. Il cantante Pago ha provato a fargli cambiare idea, ma Ciro è scappato verso il villaggio delle fidanzate e ha urlato a squarciagola il nome di Federica.

La produzione e alcuni cameraman hanno cercato invano di fermarlo, ma Ciro è riuscito comunque nella sua impresa: ha riabbracciato la sua fidanzata, che non ha apprezzato questo gesto

«Io non lo so quello che fai quando non ci sto, questa era la prova per dimostrarmi veramente il tuo cambiamento. Io esco con gli stessi dubbi con cui sono entrata», ha spiegato Federica in lacrime. La fuga di Ciro non ha sortito l’effetto di quella dei suoi predecessori, perché la fidanzata l’ha vissuta come una prevaricazione.

Alessia Marcuzzi ha giustamente escluso la coppia dal reality show. I fan e telespettatori di questa trasmissione ricordano molto bene altre fughe romantiche di ex protagonisti di Uomini e Donne che sono rimaste impresse nella storia del programma: da quella di Cristian Gallella per Tara Gabrieletto a quella di Salvatore Di Carlo per Teresa Cilia.

