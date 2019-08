Temptation Island Vip 2019: soltanto pochi giorni fa sono state annunciate le coppie vip della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotto da Alessia Marcuzzi. Le coppie protagoniste di Temptation Island Vip 2 sono: Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu e il cantante Pago e la professoressa de L’eredità Chiara Esposito con il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi.

Poi nel cast di Temptation Island 2019 ci sono anche la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli e il compagno Stefano Andrea Macchi, l’attore Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica Caputo e il re del web Damiano er Faina e la sua fidanzata Sharon Macrì.

Non hanno superato i casting l’ex concorrente di Temptation Island Francesco Chiofalo e la sua fidanzata. Damiano er Faina è finito subito al centro di aspre polemiche per i suoi attacchi social piuttosto recenti e anche abbastanza duri nei confronti di alcuni volti noti di Mediaset: dalla compianta Nadia Toffa alla potente conduttrice tv Barbara D’Urso.

Ora contro Damiano er Faina si è scagliato proprio uno dei favoriti della vigilia, Chiofalo, che su Instagram Story ha attaccato duramente la web star, accusandolo di essere incoerente: «Cosa penso di lui? Che è un pagliaccio. Si è venduto per quattro spicci e un po’ di tv. Diceva che essendo un uomo di sani principi non gli interessavano i follower e la tv, ma alla fine diceva queste cose per avere visibilità e notorietà. Probabilmente venderebbe sua madre per quattro follower – ha continuato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma -. Per quattro spicci e un po’ di tv s’è venduto lui e pure la ragazza. Diceva che si era scelto una fidanzata non famosa, una barista, proprio perché non gli interessava la visibilità. Falso, ci ha preso per il c**o a tutti».

