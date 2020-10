The Voice Senior: chi saranno i giudici del talent?

Si accendono i riflettori su The Voice Senior, la versione del talent The Voice of Italy dedicata ai cantanti over 60.

The Voice Senior- foto tvgids.nl

Tra novembre e dicembre Antonella Clerici condurrà The Voice Senior su Rai 1, il talent riservato a chi canta e ha più di 60 anni da sempre trasmesso su Rai2.

Il compito di Antonella Clerici sarà guidare lo show sulla rete ammiraglia in prima serata, subentrando ai precedenti conduttori (Fabio Troiano, Federico Russo, Costantino della Gherardesca e Simona Ventura).

Il punto di forza del programma sarà sicuramente la giuria, purtroppo non ancora del tutto ufficializzata dalla produzione.

Tra i nomi dei coach più papabili ci sono Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi ed Elodie, ma il settimanale DiPiù Tv segnala il possibile coinvolgimento anche di Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Giusy Ferreri.

La rosa dei candidati potrebbe comprendere, secondo Tv Sorrisi e Canzoni, anche l’ereditiera Elettra Lamborghini e il rapper Clementino.

Stando a quanto riportato da TVBlog, poi, la giuria di The Voice Senior potrebbe colorarsi con la presenza di Fabio Rovazzi.

Non c’è ancora alcuna ufficialità ma, se alcuni dei nomi dei coach fossero confermati, si potrebbe pensare facilmente a uno show diviso tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione.

In ogni caso The Voice Senior rappresenterà il ritorno di Antonella Clerici alla conduzione di un programma in prima serata.

Non ci resta che attendere nuove informazioni e scoprire quali dei nomi circolati nelle ultime settimane saranno davvero confermati dalla Rai.