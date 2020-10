Tommaso Zorzi del Grande Fratello Vip 5 è stato querelato dall’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne nonché ex gieffina vip, Serena Enardu. L’ex compagna del cantante Pago è su tutte le furie. Ospite di Casa Chi, il programma Instagram della rivista diretta da Alfonso Signorini, Serena Enardu ha confessato di aver sporto denuncia contro Tommaso Zorzi.

Serena Enardu contro Tommaso Zorzi

Serena Enardu – Foto: Instagram

L’ex tronista ha dichiarato: “È stato difficile trovare il suo indirizzo ma ho querelato Tommaso Zorzi. Perché l’ho fatto? Perché mi ha insultata e denigrata. Dire che una persona è scema quando non la conosci è una diffamazione e quindi è un reato e va querelato. A me Tommaso piace moltissimo. Mi piace la sua ironia, mi piace perché è bello pesante, bello tagliente come piace a me, quindi non sono così sciocca da cambiare il mio giudizio su una persona solo perché mi ha insultata”.

Interpellata da Gabriele Parpiglia, che le ha chiesto cosa si nasconde dietro l’astio nei confronti di Zorzi, la web influencer ed ex tronista ha sbottato: “Perché non lo spieghi tu, Gabriele, visto che poi mi hai preso per il c**o insieme a lui?”. Il motivo sarebbe da ricercare nella “famosa” svastica presente sulla torta di compleanno di una sua amica: “Io ho chiesto scusa per la leggerezza, perché sono stata stupida a non pensare che sul web poteva essere frainteso il senso. Però da qui a passare per una nazista ce ne passa. Io sono stata vittima di un forte bullismo, mi hanno insultata, mi hanno augurato la morte…”.

Serena Enardu ricorda la sua esperienza al GF Vip

L’ex fidanzata di Pago ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Io all’inizio dissi di no, non volevo andare, poi per tanti altri motivi ho accettato ma che non si dica che io ho sfruttato il momento di Pago e che gli volevo rompere il c***o per fare il GF Vip perché non è proprio così! […] Pago non ha vinto il GF perché i suoi compagni lo hanno votato e da casa hanno votato perché uscisse. Lo hanno scoperto in altre situazioni e forse non è piaciuto ma Pago è anche quello, non c’entro nulla io”.