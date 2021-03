Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip 5: secondo Pierpaolo Pretelli

Tommaso Zorzi ha vinto senza problemi il Grande Fratello Vip 5. Pronostici della vigilia ampiamente rispettati. Il 25enne influencer era il grande favorito alla vittoria finale del reality show di Canale 5 sin dalle prime puntate. Tommaso Zorzi ha vinto l’edizione più lunga del Grande Fratello, iniziata il 14 settembre 2020, e si è così aggiudicato il montepremi di 100mila euro, di cui la metà andrà in beneficenza. Per molti si tratta di una vittoria scontata. Per altri ancora si tratta di una vittoria meritata. Secondo posto per l’ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli.

Tommaso Zorzi – Foto: Instagram Story

Subito dopo Pierpaolo Pretelli si è piazzata al terzo posto la conduttrice e showgirl Stefania Orlando. Subito dopo il podio si è classificata al quarto posto una delle protagoniste indiscusse del GF Vip 5: la top model e showgirl brasiliana Dayane Mello. Quinto posto per l’ex tronista del trono classico e modello Andrea Zelletta.

Per quanto riguarda il vincitore, Zorzi ha studiato Economia e Business Management a Londra si è fatto conoscere nel 2016 quando ha debuttato nel docu-reality di MTV Italia Riccanza (ha preso parte alla prima edizione, la stessa che ha presentato al grande pubblico anche Elettra Lamborghini). Due anni dopo ha partecipato a Pechino Express, in coppia con Paola Caruso (ex Bonas di Avanti un Altro), e nel 2020 – pochi mesi prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip – ha pubblicato il libro Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri (Mondadori).

Nel corso del reality Zorzi ha dimostrato di avere grandi capacità nell’ambito dello spettacolo diventando il conduttore del GF Late Show.