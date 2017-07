Valerio Scanu dice no al Grande Fratello Vip 2

Valerio Scanu parteciperà alla prossima edizione del GF Vip? L’ex star di Amici di Maria De Filippi Valerio Scanu è nel cast del reality show di Canale 5, che sarà condotto nuovamente dalla star tv Ilary Blasi? Il rumor circola con una certa insistenza sul web e sulla carta stampata. Sulla questione è intervenuto direttamente il cantante sardo. L’addetto social di Ballando con le stelle 2017 ha voluto fare chiarezza e ha escluso categoricamente una sua possibile partecipazione come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Il cantante e personaggio tv ha dichiarato: “In questi mesi ho letto, molto spesso sui social, settimanali, blog ecc il mio nome tra i papabili candidati del prossimo Grande Fratello Vip su Canale 5. Non ho purtroppo il dono dell’ubiquità, se ce l’avessi allora forse sarei al GF Vip e invece sono in tour, sto scrivendo un libro e preparando il nuovo cd”.

Il popolare e famoso artista sardo ha poi aggiunto: “Auguro un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, ad Ilary ed Alfonso e mi spiace se ho deluso le aspettative di qualcuno, ma non ho mai avuto contatti con Mediaset o la produzione per partecipare al reality”.

L’ex star del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, è alle prese con il suo Finalmente live 2017, il tour estivo di Valerio Scanu, e la stesura di un libro che verrà pubblicato in autunno dal titolo Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary. “Nel mio nuovo live ripercorro la mia breve ma intensa carriera – ha raccontato il cantante sardo – dalla prima canzone cantata in pubblico a Bravo bravissimo, passando per Amici, Sanremo e Tale e quale show”.

Le prossime date del suo tour estivo:

13 luglio – Padova Pride Village – Padova

28 luglio – Centro Congressi – Valtournenche (Ao)

11 agosto – Piazza Umberto I – La Maddalena (Ot)

14 agosto – Piazza Umberto I – Mugnano del Cardinale (Av)

19 agosto – Piazza Centrale – Alviano (Tr)