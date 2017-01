Vladimir Luxuria è stata scelta come opinionista dell’Isola dei famosi 2017. La vincitrice della sesta edizione del reality show di Canale 5 è stata ospite dell’ultima puntata del programma tv di Silvia Toffanin, Verissimo. L’ex deputata di Rifondazione comunista e attivista per i diritti lgbt ha dichiarato che era favorevole alla partecipazione delle due truffatrici Wanna Marchi e Stefania Nobile e ha espresso tutta la sua approvazione per la promozione a inviato dell’ex calciatore del GF Vip Stefano Bettarini e la seconda chance concessa al comico e attore toscano Massimo Ceccherini.

“Vinsi L’Isola nell’edizione del 2008 – ha raccontato Vladimir -, tra l’altro alla fine ero con Belen Rodriguez che è stata una compagna di viaggio straordinaria. E’ stata per me un’edizione molto emozionante. Tutte le volte che vedo le immagini de L’Isola dei famosi riprovo le stesse emozioni che provavo prima. Mi auguro e sono sicura che sarà un’edizione emozionante”.

Poi ha parlato dell’ex marito della star tv Simona Ventura. Come ben ricorderete anche , Alessia Marcuzzi non voleva Stefano Bettarini come inviato dopo l’ondata di indignazione e proteste sollevate dalle dichiarazioni piccanti rilasciate dall’ex calciatore della Sampdoria e della Fiorentina sulla sua ex moglie Simona Ventura nella Casa del Grande Fratello Vip 1. “Io credo che Stefano sia uno che si lascia umanamente prendere – ha detto l’ex parlamentare di Rifondazione comunista -, più passeranno le settimane e più vedrà soffrire i concorrenti. Quando tu vedi soffrire una persona, devi tenere la calma, la freddezza e l’imparzialità. L’ho seguito al Grande Fratello Vip. Alcune cose mi sono piaciute, altre meno: penso che nella vita tutti possiamo sbagliare, bisogna dare a tutti la possibilità di dimostrare che si può essere altro”.

Per quanto riguarda l’esclusione a furor di popolo di Wanna Marchi e Stefania Nobile, la neo opinionista dell’Isola dei famosi 2017 ha asserito: “Ero favorevole alla partecipazione delle Marchi perché io penso che tutti possiamo sbagliare nella vita. Loro hanno pagato per quello che hanno fatto e non è sempre così. Se a una persona non dai la possibilità di riprovarci – ha spiegato , a me non pare giusto. L’Isola dei famosi non riabilita le persone, puoi pure fare L’Isola e fare una pessima figura. Ceccherini era stato escluso per una bestemmia e ora avrà una seconda possibilità”.

Luxuria ha promesso che sarà un’opinionista molto buona con chi vede debole e con chi vede tentato a ritirarsi: “Ho sentito tutti quelli che si sono ritirati e se ne sono pentiti, vivono ancora adesso di rimpianti. Ma quando vedo qualcuno che tenta di mettersi una maschera, tiro fuori gli artigli smaltati”. I naufraghi pseudo-vip di questa chiacchierata edizione dell’Isola dei famosi sono avvisati!