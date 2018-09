X Factor 2018 audizioni: il riassunto della seconda puntata

X Factor 2018 audizioni: la seconda puntata del talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, è stata trasmessa ieri giovedì 13 settembre. Durante la seconda puntata di X Factor 12, sono stati promossi a pieni voti dai quattro giudici: la 29enne toscana Renza Castelli, la 16enne Camilla Musso, Angelo Oliva, il 21enne rapper Anastasio, Alessandro Casini in arte Alo, la 16enne Luna Melis.

Promossa anche la band Red Brick Foundation, seppur con 3 voti su 4 dei giudici (unico no del celebre rapper e giurato Fedez). Non hanno passato il turno la 18enne Anna Bocconcello, Isotta Carapelli e l’attore a luci rosse Simone Geri.

X Factor 2018: l’esclusione di Asia Argento fa discutere

A tenere banco in queste settimane è l’esclusione di Asia Argento dalla giuria di X Factor 2018 in seguito allo scandalo Jimmy Bennett. Sky Italia ha diramato una nota stampa: “Di comune accordo con Asia Argento, Sky Italia e FremantleMedia Italia hanno deciso di interrompere la collaborazione con l’artista per tutelare i concorrenti rispetto a una vicenda che è estranea a loro e al programma e che distoglierebbe l’attenzione dal vero fulcro di X Factor, la musica e il talento”. Manuel Agnelli ha criticato duramente questa scelta. Fedez si è detto d’accordo con Sky, poiché bisogna tutelare i concorrenti. L’ex giudice di X Factor, Simona Ventura, si è espressa sulla questione durante un’intervista al settimanale di cronaca rosa Chi: “Un peccato, era la vera novità di questa annata. Competente in ambito musicale ma volto di una società che è anche una multinazionale americana. Dopo lo scandalo esploso, immagino non abbiamo potuto fare altrimenti. Dispiace… Asia ha peccato di ingenuità senza dubbio – ha affermato SuperSimo -, ma il tritacarne mediatico nel quale è finita è stato devastante”.

Chi prenderà il suo posto? Sfera Ebbasta, Lodo Guenzi o un altro artista?