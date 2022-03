Tananai fidanzato con una ragazza: “Nella mia testa penso che sarà per sempre e spero sarà così”

Tananai è felicemente fidanzato con una ragazza, ma non ha escluso un ipotetico e futuro innamoramento di un uomo. Dopo l’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 di Amadeus con la canzone Sesso occasionale (edizione vinta da Blanco e Mahmood con il brano Brividi), il giovane artista è diventato un idolo del popolo del web.

Tananai – Foto: Facebook

In una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano ha asserito: “Sono felice di essere stato capito nell’arco di pochi giorni. All’inizio le critiche che mi sono state mosse, erano anche giuste. Non ho fatto una performance degna di Sanremo però ero convinto che se la gente avesse avuto l’occasione di conoscere meglio il mio progetto avrei potuto essere apprezzato un filo di più. Poi sono contento per tutto quello che è successo attorno, come ad esempio alcune mie reazioni che sono diventate virali abbiano avuto un bel riscontro”.

Tananai ha sottolineato: “Oggi, per dirne una, mi hanno fermato alla stazione e mi hanno detto che il pezzo era fighissimo e poi una ragazza mi ha detto: ‘Vorrei prendere le avversità delle vita come le prendi tu’. Questo mi riempie di gioia. Vale il messaggio che la vita è stata schifosa prima e ora piano piano ci stiamo di nuovo unendo. Infine sono felicissimo perché la gente sta andando ad ascoltare anche i miei pezzi vecchi”.

Il 26enne cantante Alberto Cotta Ramusino, precedentemente noto come Not for Us, ha poi parlato della sua vita sentimentale, che è felicemente appagata.

“Sono fidanzato e me lo ha chiesto pure Amadeus nella seconda sera in diretta davanti a tutti – ha dichiarato Tananai -. Ho iniziato ad avere mille reazioni dentro di me (ride, ndr) in quel momento. Sono innamorato e felice. Se mi sono mai innamorato di un ragazzo? Non ho mai detto mai. Di conseguenza sono convinto di non essermi mai innamorato di un ragazzo, per ora. Non so cosa potrà mai succedere. Per ora ti direi di no soltanto perché sono innamorato della mia ragazza. Nella mia testa penso che sarà per sempre e spero sarà così. Mi sono innamorato della testa di molti ragazzi, quello sì. Dal punto di vista sentimentale non c’è mai stato nulla. Non chiudo nessuna porta insomma”.