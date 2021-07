TaoModa Awards 2021: premi ad Alessandro Enriquez, Marco Giugliano e Nicolò Bologna

TaoModa Awards 2021 è il grande, apprezzato e amato evento di fashion patrocinato dalla Regione Sicilia, dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Camera nazionale della moda italiana realizzato in sinergia con l’Assessorato regionale alle attività produttive e con il supporto dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo che si svolge al Teatro antico di Taormina.

TaoModa Awards – Foto: Facebook

I Tao Awards 2021 per la Moda, i prestigiosi premi che vengono consegnati a luglio dal Teatro Antico di Taormina nell’ambito di una manifestazione che in programma dal 13 luglio al 17 sono stati assegnati da una giuria di esperti a Cristiano Burani, Gianluca Capannolo, Alessandro Enriquez e al duo di designer Marco Giugliano e Nicolò Bologna che hanno lanciato il brand Marco Bologna. A Piero Piazzi, manager e talent scout che sarà accompagnato dalla top model Nadège, è andato il premio alla carriera.

A Ludovica Casellati è andato invece il primo Tao Award dedicato alla Sostenibilità, per il suo impegno nella promozione di un turismo a basso impatto ambientale, mentre, al duo musicale La rappresentante di lista è andato il riconoscimento del Tao music award 2021. A Yvonne Scio’ è stato consegnato il Tao award “Donna… we are with you” per il suo impegno a difesa delle donne e per la capacità di raccontare il mondo femminile con il documentario Seven Women. Alla kermesse hanno partecipato anche la top model Nadegé e gli attori Antonio Catania e Rosaria Russo, che hanno presentato la società di artisti ‘Ciak, si gira’ per la formazione di professionisti dello spettacolo.

Il presidente di Taomoda Agata Patrizia Saccone ha commentato: «La peculiarità di Taomoda week è quella di essere un evento di eccellenza, che punta sulla qualità, sulla concretezza, sui contenuti, sulla rilevanza culturale dei vari appuntamenti che coinvolgono giorno per giorno personaggi di prestigio e di fama internazionale».