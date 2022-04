Tara Jayne ossessionata dalla chirurgia plastica: la sua trasformazione in Barbie umana fa discutere

Tara Jayne è follemente ossessionata dalla chirurgia plastica: la sua incredibile e discutibile trasformazione in Barbie umana fa discutere in tutto il mondo. Di certo non è la prima e purtroppo non sarà neanche l’ultima donna a sottoporsi a una serie innumerevole di operazioni per cambiare decisamente i propri connotati per assomigliare a una Barbie oppure a un personaggio famoso dello show business internazionale. Prima di tutte queste operazioni, Tara Jayne era una bellissima ragazza comune.

Tara Jayne dopo la chirurgia plastica – Foto: Facebook

Tara Jayne McConnaci, infermiera di cosmetici 32 anni, si è sottoposta all’ennesimo intervento di chirurgia plastica estrema per sembrare una “Barbie umana”, per poi postare la sua foto in topless sui social.

Tara Jayne – Foto: Facebook

L’influencer, che vanta ben 195.000 follower, ha mostrato senza filtri il risultato della sua ossessione per la chirurgia: nello scatto è immersa nella vasca da bagna e si vedono le sue grandi curve esteticamente aumentate e coperte solo di bolle e un girocollo Balenciaga.

Grande choc da parte dei suoi fan, molti dei quali hanno commentato lo scatto con in fiamme, mentre altri hanno apprezzato meno, mettendo emoticon con pollici in giù.

Tara ha dichiarato di aver speso $ 135.000 per i suoi cinque ritocchi al seno. Ma non solo. Ha anche ritoccato il naso, protesi sul sedere, faccette sui denti, botox e filler.

«Le mie labbra sono sicuramente la mia massima espressione. Mi assicuro sempre che siano carini e carnosi e ricevo iniezioni regolari», ha dichiarato l’infuencer. In futuro, la Barbie umana vorrebbe sottoporsi ad altri interventi chirurgici, come l’asportazione di una costola al ricoloramento degli occhi.

«Sto cercando di cambiare il colore dei miei occhi in un verde ancora più vibrante, oltre a sistemare le palpebre con una cantoplastica, una blefaroplastica [anche un intervento chirurgico alle palpebre] e un lifting delle sopracciglia. Mentre aspetto, probabilmente riceverò protesi alle guance, un mini lifting e sto anche valutando la possibilità di rimuovere le costole per una vita più affusolata».

Ma com’era Tara Jayne prima della chirurgia plastica? Eccola qui in questa foto!