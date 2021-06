Temptation Island: anticipazioni, data di inizio e indiscrezioni

È iniziato il conto alla rovescia per la prossima edizione di Temptation Island: il viaggio nei sentimenti per le 7 coppie protagoniste inizierà il 30 giugno. Scopriamo qualche anticipazione!

Temptation Island- foto twitter.com

Temptation Island tornerà presto ad allietare l’estate di tutti i telespettatori affezionati al programma di Rti e Mediaset.

Anche quest’anno a condurre Temptation Island ci sarà l’ex gieffino e padrone di casa del reality show di Canale 5, Filippo Bisciglia.

Il reality show di Rti e Mediaset sarà ambientato di nuovo nello splendido resort Is Morus Relais in Sardegna mentre per il resto c’è ancora il massimo riserbo.

Le uniche informazioni ci arrivano da un post social di Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island e collaboratrice di Maria De Filippi: “Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività”.

Non si sa ancora se i fan del programma dovranno aspettarsi coppie sconosciute al piccolo schermo o un’edizione mista (coppie comuni e coppie vip).

È stato mantenuto il massimo riserbo anche riguardo i nomi dei tentatori e delle tentatrici che proveranno a far cadere in fallo rispettivamente le fidanzate e i fidanzati.

L’unica indiscrezione che circola da giorni è quella riguardante la partecipazione dell’ex corteggiatore di Giovanna Abate a Uomini e Donne Davide Basolo (alias L’Alchimista).

Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni sulle coppie partecipanti, sui tentatori e sulla data di inizio di Temptation Island 2021.