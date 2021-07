Temptation Island, puntata 26 luglio 2021

La quinta puntata di Temptation Island 2021 ci ha riservato diverse sorprese e colpi di scena, oltre che un falò di confronto anticipato. Cosa è successo?

Alessandro e Jessica Temptation Island- foto wittytv.it

Filippo Bisciglia ci ha accompagnato attraverso gli sviluppi del viaggio dei sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island.

Floriana e Federico

Floriana e Federico si sono detti addio durante il falò di confronto anticipato della quarta puntata di Temptation Island, ma il ragazzo ha voluto rivedere la fidanzata a meno di 24 ore.

Lui l’ha aspettata al falò con preoccupazione e ansia e lei si è presentata più rilassata per ascoltare le sue parole.

Federico le ha letto una lettera nella quale ha racchiuso quello che non è riuscito a dirle prima e le promette di cambiare per renderla felice. Dal canto suo Floriana, invece, ammette di aver riflettuto e di voler dare una chance alla loro storia perché innamorata. I due escono insieme da Temptation Island.

Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro non potrebbero essere più distanti: lei è stufa di una relazione senza stimoli e sente un’attrazione verso il single Davide mentre lui mostra un orgoglio ferito e si avvicina alla tentatrice Carlotta.

Le cose cambiano velocemente quando Alessandro viene chiamato per ben 3 volte nel pinnettu e assiste a diversi video nei quali la fidanzata è vicinissima al single Davide: i due si abbracciano, si coccolano e dormono insieme.

Nel video finale però Jessica va oltre e raggiunge Davide nella casa dei tentatori dove non ci sono telecamere. Quello che si sente con i microfoni ambientali sembrano inequivocabilmente dei baci.

Alessandro chiama il falò di confronto anticipato e Jessica arriva: lui le rinfaccia la mancanza di rispetto e il poco coraggio nell’affrontare la situazione mentre lei prima non ammette nulla e dopo lo colpevolizza.

Jessica e Alessandro escono separati da Temptation Island, ma non senza riabbracciare i rispettivi single Davide e Carlotta.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano continuano a lanciarsi accuse reciproche: lei non si sente apprezzata e compresa e continua a coltivare la conoscenza con il single Luciano mentre lui le recrimina una scarsa fiducia e trova conforto nella single Federica.

Nel pinnettu Stefano osserva un video nel quale la complicità tra la fidanzata e il sigle Luciano si consolida. Anche Manuela viene chiamata nel pinnettu e assiste alla crescente vicinanza tra il fidanzato e la single Federica.

Al falò dei fidanzati, la situazione peggiora per Stefano per via delle parole che la fidanzata spende nei suoi confronti e del rapporto tra lei e Luciano. I due si sfiorano le labbra.

Anche per Manuela il falò delle fidanzate si rivela difficile perché vede il fidanzato a suo agio con Federica e ascolta parole dure.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio proseguono il loro viaggio dei sentimenti in modo opposto: lei si sente libera di essere se stessa e si avvicina al single Samuele mentre lui inizia ad accusare il colpo.

Nel pinnettu Alessio ascolta le parole pesanti della fidanzata e assiste alla vicinanza tra lei e il single Samuele. Le cose non cambiano al falò dei fidanzati dove ha modo di vedere Natascia ancora più vicina al tentatore.

Anche questa volta non c’è alcun video per Natascia e la ragazza ammette di aver capito di aver sbagliato in passato e voler recuperare la sua storia d’amore.