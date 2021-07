Temptation Island, puntata 27 luglio 2021

La puntata finale di Temptation Island 2021 ha concluso un viaggio dei sentimenti ricco di verità, consapevolezze e nuovi flirt.

Filippo Bisciglia e Valentina Temptation Island- foto wittyv.it

Filippo Bisciglia ci ha raccontato l’ultimo capitolo dell’esperienza delle coppie protagoniste di Temptation Island 2021, aprendoci la porta all’epilogo delle loro storie a un mese dalla fine del programma.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano vivono le ultime giornate all’interno dei rispettivi villaggi: lei si sente divisa tra il ricordo della sua storia e la nuova conoscenza con il single Luciano mentre lui è consapevole di quello che prova.

Nel pinnettu Stefano ha modo di vedere i dubbi di Manuela e il suo cambio di atteggiamento nei confronti di Luciano. Quello che non sa è la fidanzata ha organizzato una serie di sorprese per il tentatore e alla fine i due si sono scambiati un bacio appassionato.

Manuela richiede subito il falò di confronto ma, vista la tarda ora, Filippo la invita ad aspettare il giorno dopo (quello del falò di confronto finale).

Il giorno dopo Manuela viene chiamata nel pinnettu e assiste alle immagini dell’avvicinamento ulteriore tra il fidanzato e la single Federica.

La situazione cambia quando Stefano, poco prima del falò di confronto finale, assiste alle immagini del bacio tra Manuela e Luciano. Per lui è chiaro che ormai non sono fatti per stare insieme.

Il falò di confronto finale tra loro è un misto tra recriminazioni, offese e ammissioni e addirittura Manuela molla un ceffone a Stefano. I due finalmente riescono a parlare e capiscono di essere molto diversi. Alla fine decidono di uscire separati e chiedono di incontrare i rispettivi tentatori.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio arrivano alla fine del loro percorso: lei capisce di amare il fidanzato ma di dover trovare il coraggio di lasciarlo andare mentre lui fatica ad assimilare le parole della fidanzata.

Il falò di confronto arriva anche per loro e il comportamento di Natascia viene messo sotto la lente di ingrandimento. La ragazza ammette di essersi avvicinata al single Samuele per avere una reazione del fidanzato.

Dal canto suo Alessio, invece, spiega che giocare con i sentimenti di una persona non è giusto e fa male. Alla fine il sentimento tra i due è talmente forte da spingerli a uscire insieme.

Un mese dopo…

Filippo Bisciglia è pronto a raccontarci se i fidanzati e le fidanzate hanno tenuto fede alla scelta prese un mese prima durante i falò di confronto.

Valentina e Tommaso

Lei raggiunge Filippo da sola e racconta di aver rivisto l’ormai ex fidanzato qualche giorno il suo rientro a Roma. A quanto pare, dopo aver capito i suoi errori, Tommaso le ha chiesto perdono e ha allontanato la single Giulia (con la quale si era avvicinato nel villaggio).

Tommaso raggiunge Valentina e Filippo e si dice pronto a riconquistare l’ex fidanzata. A riprova dei suoi sentimenti c’è anche la versione di Giulia, la quale spiega di aver visto il ragazzo ma senza risvolti intimi.

Dal canto suo, infatti, la tentatrice rivela di aver voluto una storia con Tommaso, ma di aver capito che non vuole una persona così al suo fianco.

Claudia e Ste

Claudia e Ste arrivano insieme e spiegano di aver cambiato atteggiamento l’uno nei confronti dell’altro. Inoltre lei ha ripreso i preparativi per il matrimonio fissato per il 7 agosto e ha anche trovato un lavoro.

Jessica e Alessandro

Jessica e Alessandro si erano detti addio al falò di confronto finale e un mese dopo la loro decisione è stata confermata.

Alessandro si presenta da solo e dice di aver iniziato a frequentare la single Carlotta, nonostante i due abitino in città diverse.

Per quanto riguarda Jessica, invece, sembra sia rimasta in contatto con il single Davide, ma tra i due non c’è stato alcun proseguo.

Floriana e Federico

Floriana e Federico avevano deciso di tornare a casa insieme durante il secondo falò di confronto, nonostante i dubbi di lei.

A un mese da quella scelta i due arrivano insieme: lui appare felice e dice di essersi impegnato per rendere felice la fidanzata mentre lei ammette di aver notato i cambiamenti promessi.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano avevano deciso di chiudere la loro storia al falò di confronto finale e a un mese di distanza i due hanno confermato la loro scelta.

All’incontro Manuela si presenta da sola, salvo poi essere raggiunga dal single Luciano. I due sono rimasti in contatto e si sono visti per qualche giorno a Napoli.

Per quanto riguarda Stefano, invece, sembra che si stia vedendo con la single Federica (presente all’incontro con Filippo). La ragazza spiega di sentire una grande complicità.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio si sono dati un’altra possibilità e dopo un mese sono ancora insieme. I due ammettono di discutere ancora, ma entrambi stanno cercando di migliorare. Vorrebbero anche allargare la famiglia.