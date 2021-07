Temptation Island, puntata 5 luglio 2021

La seconda puntata di Temptation Island 2021 ha posto fine al viaggio dei sentimenti di una coppia e ha portato alla luce altre verità sulle storie degli altri protagonisti. Cosa sarà successo?

Tommaso e Valentina Temptation Island 2021 – foto wittytv.it

Filippo Bisciglia ha proseguito il racconto dell’esperienza delle 6 coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island.

Manuela e Stefano

Manuela e Stefano continuano a viaggiare su due lunghezze d’onda diverse: lei si dice delusa del comportamento del fidanzato mentre lui dice di non capire le ragioni per cui stanno insieme.

Stefano viene richiamato al falò da Filippo per assistere a un altro video nel quale Manuela si dice non appagata dell’intimità con lui e si avvicina al tentatore Luciano.

Al falò Stefano vede i video nei quali Manuela dice di non sapere cosa prova per lui e si avvicina pericolosamente al single Luciano.

Durante il falò delle fidanzate, invece, Manuela ha modo di ascoltare lo sprezzo del fidanzato nei suoi confronti e vedere la sua vicinanza alla tentatrice Federica.

Claudia e Ste

Claudia e Ste sembrano vedere il rapporto in modo differente: lei ha più di qualche dubbio sui suoi sentimenti e sul matrimonio mentre lui resta basito nel sentire quelle cose per la prima volta.

Filippo richiama Ste al falò e gli mostra un video nel quale Claudia si confida con il single Luke: la ragazza dice di allontanare il fidanzato spesso e volentieri e di non essere sicura di volere figli in questa situazione.

Ste ammette di vedere la fidanzata ancora come sua futura moglie e madre dei suoi figli, ma non può far altro che prendere atto del suo disagio.

Valentina e Tommaso

Valentina e Tommaso sono entrati dichiarandosi innamoratissimi: il loro unico problema è la gelosia patologica di lui. Eppure il loro rapporto si scopre il più fragile di tutti.

Filippo raggiunge Valentina e la invita ad andare nel pinnetu: lì ha modo di capire le rimostranze del fidanzato.

Subito dopo, però, viene richiamata nel pinnetu e assiste all’avvicinamento del fidanzato alla sigle Giulia, ma per lei è solo una ripicca nei suoi confronti.

Al falò Valentina continua a vedere un video dietro l’altro nel quale osserva la complicità tra Tommaso e la single. Ancora una volta dichiara di vedere soltanto un tentativo di vendetta.

Tutto cambia quando ascolta le confidenze di Giulia alle altre single: lei e Tommaso si sono baciati all’interno della casa delle tentatrici. Dopodiché lui le organizza una cena di compleanno sulla spiaggia e i due si avvicinano ancora.

Tommaso sembra sconvolto, ma tiene a ribadire di aver fatto tutto senza dietrologia e di aver seguito l’istinto. Alla fine lui e la single Giulia si appartano e si scambiano un bacio a favore di telecamere.

Valentina è costretta a vedere un altro video in cui il fidanzato inizia a fare progetti con Giulia e i due si scambiano effusioni in pubblico. Così non può far altro che chiedere il falò di confronto.

Tommaso raggiunge Valentina al falò e non perde occasione per puntare il dito contro il suo atteggiamento (a suo dire irrispettoso) e lei prova a difendersi ripetendo di aver agito senza malizia.

Il confronto è a un punto morto e Filippo decide di intervenire, sottolineando la mancanza di volontà di affrontare il vero problema, cioè che Tommaso ha baciato un’altra donna.

Il presentatore taglia corto e fa la domanda di rito ai due: lui tornerebbe a casa con la fidanzata per parlare mentre lei decide di tornare da sola.

Natascia e Alessio

Natascia e Alessio hanno dei problemi di fiducia: lei dice di sentirsi sempre giudicata e quindi di essere costretta a nascondergli anche le piccole cose mentre lui resta fermo sulle sue posizioni.

Al falò Alessio ha visto lo sfogo della fidanzata che si lamentava del suo comportamento e le immagini lo hanno turbato.