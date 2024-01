Mille domande di Alberto Urso: testo e video ufficiale della canzone

Mille domande di Alberto Urso è il frutto di un viaggio intenso e personale, un percorso attraverso le sue paure, i suoi sogni e le domande che gli hanno accompagnato lungo la strada. L’ex fuoriclasse di Amici di Maria De Filippi ha spiegato il significato del suo nuovo brano in questi termini: “È una confessione di ciò che ho vissuto, una riflessione su come ogni esperienza abbia plasmato chi sono oggi. Con queste note e parole, ho cercato di catturare la lotta di andare controvento, il coraggio di affrontare l’ignoto e l’importanza di rimanere fedeli a se stessi. Condivido questa canzone con voi, sperando che possa toccare le vostre vite, risuonare con le vostre esperienze e forse, offrirvi una risposta o due. Grazie per essere parte di questo viaggio”. Ecco testo e video ufficiale della canzone autobiografica.

Mille domande di Alberto Urso: il testo della canzone

C’erano volte in cui pensavo di non riuscire

a scrivere parole giuste per farmi capire davvero

parlare con la consapevolezza di un uomo incompreso

ma con la testa sulle spalle

la voglia di farmi le domande

e imparare che tutto va vissuto

senza tornare indietro mai

senza tornare indietro mai

Siamo nati per gridare al mondo cosa abbiamo dentro

Con l’abitudine di andare controvento e dare tempo al tempo

Fino a qui tra le rapide, ho perso l’equilibrio senza averti accanto

Ora che, sei qui con me, sei la risposta a tutte le mille domande

Scusa mamma, sono stato duro

ma non capivo quanto mi serviva tutto quello che dicevi per il mio futuro

Adesso sono qui a dire a tutti chi sono davvero

Parlo di me, scrivo di me, come non ho fatto mai

come non ho fatto mai

Siamo nati per gridare al mondo e cosa abbiamo dentro

Con l’abitudine di andare controvento

E dare tempo al tempo

Fino a qui tra le rapide, ho perso l’equilibrio senza averti accanto

Ora che, sei qui con me, sei la risposta a tutte le mille domande

Ora che, sei qui con me, sei la risposta a tutte le mille domande

Adesso tutto ha senso, mi sento libero di esprimere ogni sentimento.

Con la libertà, e non finirà

è l’inizio di una storia ed io la dedico a noi.

Mille domande di Alberto Urso: il video ufficiale della canzone