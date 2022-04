Tina Cipollari ha attaccato Ida Platano nel salotto tv di Maria De Filippi, Uomini e Donne, poiché ha dichiarato di sentirsi imbarazzata quando viene invitata dai cavalieri in locali lussuosi e prestigiosi. La polemica è scoppiata quando Alessandro è stato accusato di mettere in imbarazzo le dame che porta fuori in ristoranti di lusso. Le partner del ragazzo si sarebbero sentite a disagio in locali troppo eleganti.

Tina Cipollari e Gianni Sperti – Foto: Instagram

In merito a questa questione è intervenuta Ida Platano. La dama del trono over ha rivelato: “Ti ricordi quando uscivamo insieme? Hai portato anche e in posti molto particolari e non sono stata a mio agio. Ti avevo anche detto che non stavo bene in quei luoghi. Ti dissi anche che avrei preferito una pizzeria o trattoria. Una volta avevo le scarpe da ginnastica e siamo finiti in un ristorante molto chic e non sono stata benissimo. E non dire che potresti uscire anche al Mc Donald o a mangiare la porchetta, perché sai benissimo che non è così, non lo faresti“.

Tina è sbottata in difesa di Alessandro e si è scagliata come una furia contro Ida: “Gli facciamo una colpa perché vi porta nei ristoranti costosi? Pur di screditarlo fareste di tutto. Fai discorsi banali come sei banale te. Ida tanto per dire una cattiveria dice che l’ha messa in imbarazzo. Ma tu dici un sacco di ca***te! Ti rendi conto delle scemenze che hai detto? Basta mi hai rotto, sei una stu****na superficiale. Sai cosa deve fare lui? La prossima volta ti deve portare a mangiare gli hot dog in strada così gli date del poveraccio questo deve fare con voi. Stai dicendo che mi sono innamorata di Alessandro e per questo lo difendo! Non ti permettere, ma tu sei stu***a. Ti rendi conto delle min***ate che escono dalla tua bocca?! Sei frivola come donna e sei stu**da forte. I tuoi sentimenti non sono preziosi, li svendi come fossero pane al supermercato. Basta con te non ci parlo più perché non comprendi la lingua italiana. Che prendi in giro tutti perché adesso tornerai con il tuo ex con cui stai flirtando“.

Sperti ha preso le parti di Ida Platano: “Ha ragione Ida! Non tutte le donne sono abituate ad andare in questi posti. Se io ci porto mia madre lei si imbarazza“.

Tina senza pensarci troppo ha mandato a quel paese il collega: “Gianni ma vai a fare in c**o. Vai veramente a quel paese, me ne vado basta. Ti mando a fare in c**o perché sei veramente un defi*****e. Ma che ca**o dici? Sì vai in c**o, mi hai rotto“.