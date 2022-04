Tina Cipollari di Uomini e Donne ha svelato qual è stato l’amore più grande della sua vita: né Kikò Nalli né Vincenzo Ferrara. La famosa, popolare e chiacchierata opinionista storica del programma pomeridiano di Canale 5, ideato e condotto dalla celebre presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi, si è lasciata andare ad alcune confidenze molto intime sul suo privato durante una recente puntata del dating show di Mediaset.

Tina Cipollari Uomini e Donne – foto it.glbnews.com

A Uomini e Donne di Maria De Filippi è tornato il cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, e la stessa dama non ha nascosto l’emozione nel rivederlo, nonostante la loro storia sia ormai solo un ricordo.

L’opinionista fisso di origini pugliesi Gianni Sperti si è mostrato comprensivo: «Nella vita c’è sempre un amore più importante che quando lo rivedi ti brillano gli occhi, più degli altri. Non possono essere tutti uguali…».

Tina Cipollari dal canto suo ha cercato di non rispondere, ma poi ha confessato «Uno, solamente uno». La frase ha attirato l’attenzione di Maria De Filippi incuriosita che ha sottolineato che immaginava, sbagliando, che la sua opinionista si riferisse al marito: «Sarà punitiva in questo momento – ha fatto sapere la conduttrice -. Non so a chi vuol mandare la frecciatina, ma c’è una frecciata a qualcuno a caso».

A quel punto Tina si è confidata, confessando che il grande amore non è stato ne Kikò Nalli, padre dei suoi figli, ne l’ultimo fidanzato accreditato Vincenzo Ferrara: «Non è una storia recente. Nella vita uno può amare intensamente follemente una volta sola. E io ho avuto questa grande storia trent’anni fa. Poi sicuramente mi sono innamorata, però non è stata una cosa travolgente come quel grande amore».

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned!