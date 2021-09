Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati: addio matrimonio

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati. Salta il matrimonio tra la famosa e chiacchierata vamp di Uomini e Donne e il noto ristoratore toscano. Durante la registrazione del 25 agosto scorso della fortunata e discussa trasmissione pomeridiana di Canale 5, sembra che Tina abbia dichiarato di essere tornata di nuovo single. Le voci sono state confermate anche da Amedeo Venza, blogger noto diventato popolare dopo aver partecipato in una edizione di Uomini e Donne, nelle sue storie di Instagram: «Salta il matrimonio di Tina. L’opinionista più tosta della tv torna single».

Secondo alcuni rumor non confermati, l’opinionista di Uomini e Donne potrebbe essere stata tradita. Il ristoratore starebbe già frequentando un’altra persona. Sarà vero oppure è soltanto un’indiscrezione infondata che circola sul web? Nessun matrimonio, dunque, per i due. Qualche tempo fa un amico vicino alla coppia vip aveva svelato al settimanale Nuovo Tv il matrimonio imminente alla fine dell’estate 2021. Le nozze non ci sono state e non saranno mai celebrate. Un’indiscrezione fragorosa che ha lasciato senza parole i fan della coppia che attendevano con trepidazione l’annuncio delle nozze.

Alcuni mesi fa si era anche parlato di un addio di Tina a Uomini e Donne per amore di Vincenzo Ferrara.

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si erano già lasciati per un periodo di tempo, dopo due anni d’amore: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me e Vincenzo è finita, perciò, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”. A fine 2020 erano tornati di nuovo insieme. Ora è di nuovo rottura. Sarà definitiva o soltanto una crisi passeggera?

