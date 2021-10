Tina Cipollari si è rifatta zigomi e palpebre. L’ha rivelato il famoso chirurgo dei vip ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi Giacomo Urtis. Alcuni anni fa la storica e nota opinionista fissa di Uomini e Donne aveva ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica per rifarsi le labbra. In quell’occasione, venne invitato in studio il dottor Francesco Castello, esperto in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Il chirurgo aveva affermato: “Cipollari è tutta natura”.

Tina Cipollari si è scontrata spesso e volentieri contro la sua acerrima nemica vip, Gemma Galgani, sia a mezzo stampa sia in tv per i ritocchi estetici della chiacchierata dama torinese del trono over di Uomini e Donne.

Qualche giorno fa Giacomo Urtis ha espresso la sua opinione sui ritocchi della vamp ed ex concorrente del reality show di Raidue, Pechino Express, al settimanale Nuovo. “Un aiutino agli zigomi e anche le palpebre mi sembrano alleggerite”, ha dichiarato il noto chirurgo dei vip. Poi ha chiarito: “Lei incarna una bellezza giunonica”.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani per la chirurgia

Pochi mesi fa Gemma Galgani si è rifatta il seno perché vuole essere d’esempio per tutte quelle donne della sua età che non hanno il coraggio di fare quello che ha fatto lei. Finora l’ex fidanzata mediatica del Gabbiano Giorgio Manetti si era rifatta i denti, le labbra, il lifting e da questa estate anche il décolleté. “Ho ceduto alla vanità lo ammetto – ha dichiarato lo scorso mese a Nuovo Tv -. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta (…) Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo”. Tina l’ha attaccata diverse volte sia in tv che sui giornali, ma Gemma ha rispedito al mittente le critiche.