Tiziano Ferro torna in video dopo la nascita dei figli: “Bianca Balti ha tenuto in braccio i miei bambini”

Tiziano Ferro è tornato in video dopo la nascita dei figli a fine febbraio scorso. Bellissimo il messaggio che il celebre cantautore di Latina ha rivolto alla sua cara amica vip, la top model Bianca Balti. Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen sono diventati genitori di Margherita e Andres, due bimbi che ora hanno 10 e 5 mesi, definiti dal 43enne “due meraviglie”.

Ospite in studio a Verissimo la top model Bianca Balti che ha ricevuto un toccante videomessaggio da parte di Ferro.

“Ciao alla mia amica Bianca – ha esordito il famoso e amatissimo cantante -, alla quale voglio mandare questo messaggio di amore incondizionato. Bianca è una di quelle persone che mi ha dimostrato che l’amicizia vera nella vita può essere anche frutto della conoscenza da adulti, non per forza devono essere le amicizie dell’infanzia”.

Tiziano Ferro ha poi ricordato il momento in cui ha incontrato la supermodella 38enne: “Ci siamo conosciuti in un posto sperduto, abbiamo vissuto nelle stesse città, lavorato con le stesse persone eppure non ci siamo mai incontrati in Italia. Ci siamo incontrati in un quartiere tutt’altro che popolare e di moda di Los Angeles, un quartiere molto semplice, in una chiesa tra l’altro. Ci siamo guardati e ci siamo subito riconosciuti”.

“Penso di poter dire che Bianca sia una persona che ha la cosa più importante nelle persone: la generosità, una delle caratteristiche meno comuni nelle persone – ha continuato il cantante – Penso che la generosità non abbia a che vedere con quanto hai, ma con quanto hai voglia di condividere. Bianca è così: sempre aperta, disponibile, trasparente. Io questa trasparenza la trovo bellissima, un dono molto raro”.

Ferro ha asserito che Bianca Balti è una presenza importantissima nella sua esistenza: “Bianca è stata una delle prime a prendere in braccio i miei bimbi, è parte della mia famiglia come io penso di esserlo della sua… è bello essere il tuo vicino di casa, tuo fratello e zio delle tue cucciole, alla quale voglio veramente bene. Ti mando un bacione enorme”. Ferro ha fatto riferimento alle due figlie della top model, Matilde, 15 anni, avuta da Christian Lucidi, e Mia, 6 anni, nata dalla relazione con l’ex marito Matthew McRae.