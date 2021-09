Tommaso Eletti al GF Vip 6, Selvaggia Lucarelli affossa Alfonso Signorini: “Tutto per lo share”

Tommaso Eletti parteciperà come concorrente al Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini, dopo la sua deludente e agghiacciante esperienza a Temptation Island. La famosa e popolare giornalista, scrittrice e opinionista tv Selvaggia Lucarelli ha attaccato il conduttore e gli autori del reality show di Canale 5 per questa scelta scellerata e discutibile. In un lungo post sulla sua pagina Facebook, Selvaggia Lucarelli ha riportato il suo articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano: “Panchine rosse e porte rosse. Pensavo a questo, all’alternarsi grottesco, sui media, di sagge riflessioni sui rapporti tossici e di generosi premi distribuiti tra chi i rapporti tossici li alimenta, quando ho sentito che al Grande Fratello Vip, quest’anno, parteciperà tal Tommaso Eletti”.

La giurata di Ballando con le Stelle ha proseguito: “Che lo so, per molti sarà un perfetto sconosciuto, per i telespettatori più autolesionisti (tra cui me) che guardano Temptation Island è uno dei concorrenti più discussi dall’esordio della trasmissione. Trasmissione, a dire il vero, seguita da gruppi d’ascolto di notai e magistrati, amata da operai e plurilaureati, perché più di ogni altro esperimento sociologico – al netto di qualche scivolata trash e del livello culturale di alcuni concorrenti – mostra senza pietà gli equilibri sentimentali e i rapporti di potere all’interno delle coppie […]”.

Selvaggia ha poi asserito: “E quindi torniamo all’incipit: panchine rosse, porte rosse. Da una parte i temi del sessismo, delle relazioni tossiche, della violenza sulle donne trattati con una nuova consapevolezza dai media. Dall’altra, gli stessi media che mandano messaggi ambigui. Che spacciano per trash quello che è più semplicemente sbagliato. Tommaso Eletti ha avuto visibilità in un programma perché fa e dice cose profondamente sbagliate e pericolose in una relazione e nel suo rapporto con una donna, cose che sono spesso il germe di sofferenze e perfino di drammi”.

Per poi concludere con una stoccata al vetriolo al presentatore del GF Vip 6, Alfonso Signorini: “E in virtù di questo, Tommaso Eletti anziché diventare un monito, diventa una star. Gli viene data una seconda occasione di visibilità, un nuovo megafono da cui magari urlare slogan sessisti e diseducativi. Con un copione già scritto: alla prima frase maschilista, assisteremo agli occhioni sgranati del conduttore, al suo stupore pregno di riprovazione, alla lezioncina pubblica densa di biasimo perché: ‘Tommaso, non si fa!’. E non importa che Tommaso l’abbiano chiamato proprio per quello. Perché l’ha già fatto e se il Grande fratello vip è fortunato, lo rifarà. L’importante è che lo share non venga maltrattato, mica le donne”. Migliaia di commenti, condivisioni e like per il pezzo di Selvaggia.

GF Vip 6: la lista dei concorrenti

I prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia sono: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Tommaso Eletti. Ormai è tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le nuove opinioniste sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.