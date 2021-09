Tommaso Eletti sulla sua ex Valentina Nulli Augusti: “Si fa consigliare da Fabrizio Corona”

Tommaso Eletti ha rivelato a Casa Chi che la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti si fa consigliare dall’ex agente dei paparazzi, manager e imprenditore Fabrizio Corona. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha rivelato che la sua ex compagna starebbe facendo di tutto per entrare nella Casa più spiata e famosa d’Italia. D’altronde farebbero parte dell’agenzia di Fabrizio Corona, Atena Agency, anche altri gieffini come ad esempio l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

L’ex gieffino Tommaso Eletti ha dichiarato: “Sì ho messo una storia con Giacomo Urtis, è vero. Lui è uscito anche con la mia ex, ma c’era anche Fabrizio Corona con Valentina. Ho saputo che lei si è fatta dare tanti consigli da lui. Ha chiesto a Fabrizio cosa dire, perché lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa”.

E poi ancora: “C’ho vissuto per due anni e so benissimo come si comporta. Ha una buona dialettica, ma prepara tutto. Comunque non stiamo insieme e non torneremo. Lei vuole fare gossip ed entrare nella casa del Grande Fratello. Lei si sta candidando e io invece sono stato chiamato. Se dovesse entrare al GF Vip come concorrente sarei contento, tutti dentro la odiano e così farebbero delle dinamiche”.

Intanto l’ex tronista ed ex flirt di Fabrizio Corona, Sophie Codegoni, ha dichiarato di recente: “Cosa c’è stato con Zaniolo? Con Nicolò proprio nulla, lui è un amico. Fabrizio Corona invece è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene. Posso dire che siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai Carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.