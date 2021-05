Tommaso Zorzi da opinionista dell’Isola dei famosi a conduttore su Italia 1

Tommaso Zorzi da opinionista dell’Isola dei famosi 2021 a conduttore su Italia 1. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 presenterà un programma tutto suo in prima serata. Lo scoop è stato lanciato dal giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina, programma tv mattutino di TV8 condotto da Adriana Volpe. Periodo d’oro e inarrestabile per il giovane influencer ed ex gieffino vip. Ha vinto il GF Vip 5, è opinionista fisso all’Isola dei famosi 2021 (il suo cachet a puntata si aggirerebbe intorno ai 30mila euro a puntata) e molto presto un late show su Italia 1.

Tommaso Zorzi – Foto: Instagram Story

Tommaso Zorzi al timone del late show su Italia 1

La carriera di Tommaso Zorzi è davvero inarrestabile. Momento magico e dorato per l’ex gieffino vip come ha rivelato Pirrotta a Ogni Mattina.

“Parliamo di Tommaso Zorzi – ha esordito il giornalista qualche giorno fa -. Questa è una cosa segretissima. Presto lo vedremo con un programma tutto suo in prima serata su Italia 1. Subito promosso in prima serata. Lui aveva questo progetto del late show che prima si pensava di mandare in seconda serata. La rete, che gli sta dando molta fiducia, ha deciso di promuoverlo in prima serata e diventerà un po’ un talk show generazionale. La rete spera di far riavvicinare i giovani ad Italia 1 che da sempre è la rete dei ragazzi. E ti dirò di più, pensa che lo produrrà proprio lui. Lui ha una casa di produzione con il figlio di Mike Bongiorno, Leonardo. Sì lo produrranno i due – ha aggiunto – è molto probabile. Quindi sarà uno show prodotto da loro. Finalmente un giovane che fa grandi cose. Il GF Vip Late Show faceva il 5% di share andava benissimo quindi gli facciamo un in bocca al lupo”.

Tommaso Zorzi criticato a destra e a manca

Tutto questo successo può dare alla testa a Tommaso Zorzi? “Se devo essere sincero lo preferivo nella Casa del Grande Fratello – ha rivelato il direttore di Chi e presentatore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini a Il Fatto Quotidiano -. Fossi stato in lui, mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality…”.

Anche la celebre cantante italiana e collega-opinionista all’Isola dei famosi, Iva Zanicchi, ha messo in guardia Zorzi a Nuovo Tv: “Su Tommaso posso dire che sarebbe meglio prendere le cose con calma e non bruciare le tappe”.

Molto più dura la critica dell’opinionista e scrittrice Selvaggia Lucarelli nei confronti del programma attuale di Tommaso, Il Punto Z: “Il problema sono i (non) contenuti, che ruotano molto attorno all’autoreferenzialità dell’agiato rampollo, nuovo prezzemolino della tv. […] Gioca troppo (a partire dal titolo della trasmissione) sulle allusioni sessuali. Che sono molto gay style vecchio stile (lasciamole fare a Malgioglio) ma un po’ anche la cifra povera di fantasia e di eleganza spesso messa in campo dalla zoppicante edizione in corso dell’Isola dei famosi”.